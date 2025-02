Die Siemens AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. The Capital Group Companies, Inc. hat ihren Anteil am deutschen Technologiekonzern auf 3,01 Prozent erhöht, wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Dies entspricht etwa 24 Millionen Aktien des Unternehmens. Der amerikanische Finanzdienstleister hatte zuvor einen Anteil von knapp unter drei Prozent gehalten und überschreitet nun erstmals diese wichtige Meldeschwelle.

Aktuelle Kursentwicklung und Geschäftszahlen

An der Börse zeigt sich die Siemens-Aktie derzeit stabil und notiert bei 226,15 Euro. Das Papier befindet sich damit in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 228,10 Euro, das erst kürzlich erreicht wurde. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider: Im letzten Quartal konnte Siemens einen Gewinn je Aktie von 4,71 Euro verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,03 Euro darstellt. Der Umsatz lag mit 18,35 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau.

