Glencore veröffentlicht Zahlen fürs letzte Jahr und verzeichnete 2024 einen Gewinnrückgang, gibt jedoch 2,2 Milliarden US-Dollar an Aktionäre zurück.Glencore, der weltweit führende Rohstoffhändler und Bergbaukonzern, hat im Jahr 2024 einen deutlichen Rückgang bei den Gewinnen verzeichnet. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass die gesunkenen Rohstoffpreise, insbesondere im Kohlesektor, erheblich auf den Gewinn gedrückt haben. Trotz dieses Rückgangs hat das Unternehmen entschieden, 2,2 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre zurückzugeben - eine Entscheidung, die nicht nur durch die Einführung eines Aktienrückkaufprogramms, sondern auch durch eine höhere Dividende in Höhe von 1,2 …