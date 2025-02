EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie

AMAG Austria Metall AG: Aufsichtsratsvorsitzender DI Herbert Ortner scheidet mit 15. April 2025 aus dem Aufsichtsrat aus



19.02.2025 / 11:21 CET/CEST

Ranshofen, 19. Februar 2025

AMAG Austria Metall AG: Aufsichtsratsvorsitzender DI Herbert Ortner scheidet mit 15. April 2025 aus dem Aufsichtsrat aus

In der heutigen Sitzung des Nominierungsausschusses der AMAG Austria Metall AG ("AMAG") hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates, DI Herbert Ortner, mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht für eine weitere Verlängerung seines Aufsichtsratsmandats zur Verfügung steht, seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der AMAG daher mit Ablauf der 14. ordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2025 ausläuft und er aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Herr Alessandro Dazza, der mit der vorjährigen Hauptversammlung am 11. April 2024 in den Aufsichtsrat der AMAG gewählt wurde, ist für die künftige Übernahme des Vorsitzes designiert worden. Investorenkontakt Mag. Christoph M. Gabriel, BSc Leitung Investor Relations und Emittenten Compliance AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen, Österreich Tel.: +43 (0) 7722-801-3821 Email: investorrelations@amag.at Website: www.amag-al4u.com



