Ethereum Kurs Prognose: 'Altcoin Season fällt aus' - Wie wichtig sind die nächsten Wochen für ETH und Co?

Noch immer konnte sich der Ethereum Kurs nach dem Flash-Crash Anfang Februar nicht wirklich erholen: Nachdem der Preis von über 3.400 US-Dollar zwischenzeitlich auf ein Niveau von nur knapp über 2.400 US-Dollar gestürzt war, konnten die Anleger den fallenden Kurs zwar auffangen, doch seitdem konnten keine weiteren Gewinne verzeichnet werden.

Noch bearisher zeigt sich die Prognose des Krypto-Analysten Ali Martinez: Dieser behauptet, dass die "Altcoin Season" gar nicht erst stattfinden wird, sollte der ETH-Preis erneut unter die Marke von 2.600 US-Dollar fallen. Wir verraten, wie realistisch diese Aussage ist.

Der größte Altcoin der Welt: Wie wichtig ist Ethereum für die Altcoin Season?

Die zweitgrößte Kryptowährung am Markt (nach Marktkapitalisierung) besitzt einen wichtigen Stellenwert. Gerade in Bezug auf den Altcoin-Markt darf nicht unterschätzt werden, warum der ETH-Token weiterhin einen so hohen Stellenwert besitzt, obwohl er im vergangenen Jahr kaum Erfolge feiern konnte.

Schließlich fungiert Ethereum auch weiterhin als führende Plattform für Projekte der dezentralen Finanzen (DeFi) und ist auch immer noch der größte Smart Contract Anbieter am Markt. Alleine dadurch setzen immer noch ein Großteil der Kryptowährungen auf das Ethereum-Netzwerk und werden als ERC-20-Token veröffentlicht. Gleichzeitig fließt laut den historischen Daten häufig dann ein stärkeres Kapital in die anderen Altcoins, wenn der ETH-Token stark an Wert zulegen konnte.

Allerdings zeigen die historischen Daten auch: Nur, weil es Ethereum schlecht geht, müssen nicht unbedingt alle anderen Altcoins darunter leiden. Denn wenn in der Vergangenheit der ETH-Kurs stagnierte oder konsolidierte, wechselten viele Anleger häufig zu kleineren Altcoins, um hier auf eine höhere Rendite zu hoffen. Alleine diese Tatsache widerlegt die Aussage des Krypto-Experten - selbst, wenn Ethereum unter die Marke von 2.600 US-Dollar fallen wird, dürften Solana, XRP und andere etablierte Kryptowährungen dann weiter wachsen, wenn auch der Bitcoin zulegt.

Denn auch das hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt: Der Krypto-Markt ist vor allem vom BTC-Token abhängig. Steigt dieser, dann setzt verzögert auch die Altcoin-Season ein. So profitieren auch Altcoin-Investoren von einer positiven Bitcoin-Veränderung. Besonders stark wird dies am Projekt BTC Bull ($BTCBULL) klar, denn der Meme-Token fokussiert sich voll und ganz auf die Erfolge der ersten Kryptowährung der Welt. Der""offizielle Bitcoin Meme-Coin" punktet jedoch nicht nur mit einem eigenen Token, sondern verschenkt sogar BTC-Airdrops an alle, die rechtzeitig in das Projekt investieren.

BTC-Airdrops und Token-Verbrennungen: BTC Bull orientiert sich an Bitcoin

Die Idee des Bitcoin Bull Projekts ist ungewöhnlich: Die Entwickler fokussieren sich voll und ganz auf den BTC-Token und erklären ihre Überzeugung davon, dass ein baldiger Kursanstieg auf einen Bitcoin-Preis von über 250.000 US-Dollar stattfinden wird. Das möchte das Team hinter dem Projekt sogar mit der Vergabe von BTC-Airdrops feiern: Sobald Bitcoin ein neues Allzeithoch von 125.000, 175.000 oder 225.000 US-Dollar erreicht, werden entsprechende Airdrops an die Community verschenkt.

Doch das ist noch nicht alles: Alle 25.000 US-Dollar, die das Allzeithoch ansteigt, werden $BTCBULL-Token verbrannt, um so die Knappheit am Markt zu erhöhen und den Anlegern steigende Preise zu bieten.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull noch heute!

Frühzeitige Investoren haben ebenfalls die Chance, erste Boni zu nutzen. Dazu gehört unter anderem ein erstes Staking-Programm, das im laufenden Presale bereits aktiv ist und derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 185 Prozent bietet. Auch ist der Preis mit 0,00237 US-Dollar derzeit auf einem fixierten Niveau, das noch nicht von der Volatilität des Krypto-Markts beeinflusst wird.

Wer also in den $BTCBULL-Token investieren möchte, bekommt derzeit günstige Konditionen geboten. Sollte der BTC-Token zudem in naher Zukunft neue Allzeithochs erreichen, dürfte dies frühzeitigen Anlegern ebenfalls zugutekommen.

Kaufe jetzt $BTCBULL-Token zum Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.