Die Steyr Motors AG, eines der weltweit führenden Unternehmen für maßgeschneiderte Motoren in einsatzkritischen Anwendungen, hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von EUR 41,7 Mio. erzielt (Vorjahr: EUR 38,1 Mio.). Das EBIT stieg signifikant auf EUR 6,4 Mio. (Vorjahr: EUR -5,8 Mio.), was einer EBIT-Marge von 15,4 % gegenüber -15,2 % im Vorjahr entspricht. Bereinigt um Sondereffekte im Zusammenhang mit der Sanierung und den Kosten des Börsenlistings, erreichte das EBIT EUR 10,1 Mio., was eine bereinigte EBIT-Marge von 24,1 % bedeutet (Vorjahr: 9,4 %). Wachstumstreiber: ...

