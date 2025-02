Kostenloses Webinar - Darf's etwas mehr sein? - Discount-Zertifikate auch in steigenden Marktphasen gekonnt einsetzen

Werbung







Am heutigen Mittwoch (19.02.2025) laden wir Sie um 12:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Darf's etwas mehr sein? - Discount-Zertifikate auch in steigenden Marktphasen gekonnt einsetzen" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Im Hinblick auf stark steigende Marktphasen, wie aktuell beim DAX®, sind Teilschutzzertifikate häufig nur die zweite Wahl für Anleger. Gerade Discount-Zertifikate werden in Bullenmärkten oft von ihrem Basiswert abgehängt. Wie Sie dennoch gekonnt Discount-Zertifikate in stark steigenden Märkten einsetzen können erfahren Sie in dem heutigen Webinar. In dem Zusammenhang wird darauf eingegangen, welche Kennzahlen für den Erfolg von Discount-Zertifikaten entscheidend sind und welche Fehler vermieden werden sollten. Anhand expliziter Beispiele zeigen wir, wie sich Ausstiegssignale erkennen lassen und wie Sie mithilfe einer rollierenden Handelsstrategie höhere Renditen in steigenden Märkten realisieren können.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 19. Februar um 12:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



Quelle: HSBC