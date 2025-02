DJ Glencore überdenkt Börsennotierung in London

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der Rohstoffriese Glencore stellt seine Börsennotierung in London auf den Prüfstand. Der optimale Standort für die Erstnotierung werde weiterhin geprüft, erklärte Glencore. Die Londoner Börse leidet derzeit unter einer Reihe hochkarätiger Delistings, darunter der Chiphersteller Arm und der Wettanbieter Flutter Entertainment, die New York dem Vereinigten Königreich vorgezogen haben. Auch Unternehmensgründer bevorzugen auf der Suche nach höheren Bewertungen eine Notierung in den USA.

February 19, 2025 05:03 ET (10:03 GMT)

