HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC tritt trotz eines Rekordgewinns im vergangenen Jahr auf die Kostenbremse. Der seit rund sechs Monaten amtierende Vorstandschef Georges Elhedery will die jährlichen Aufwendungen um 1,5 Milliarden US-Dollar drücken. Um dies schon bis Ende des kommenden Jahres zu erreichen, will er unter anderem die Struktur der Bank weiter entschlacken und Stellen streichen. Die Restrukturierung werde das Ergebnis im laufenden und kommenden Jahr mit zusammengenommen 1,8 Milliarden Dollar belasten, teilte die Bank am Mittwoch in Hongkong und London mit.

Der Konzernchef will außerdem bei strategisch nicht mehr relevanten Sparten weitere 1,5 Milliarden Dollar jährlich einsparen. Das Geld soll in das Geschäft in Wachstumsfelder gesteckt werden. 2024 war den Angaben zufolge der Gewinn vor Steuern trotz leicht gesunkener Erträge um sechs Prozent auf das Rekordniveau von etwas mehr als 32 Milliarden Dollar gestiegen. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten.

Zudem kündigte Elhedery den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar an. Die Aktie der Bank, die einen starken Fokus auf das Asiengeschäft hat und deshalb auch in Hongkong notiert ist, legte dort nach Bekanntgabe der Jahreszahlen leicht zu. Zuletzt stiegen die HSBC-Papiere um 0,2 Prozent auf 87,40 Hongkong-Dollar, nachdem sie zuvor noch bis auf 88,80 Hongkong-Dollar geklettert waren und damit den höchsten Stand seit 2013 erreicht hatten./zb/tav/tih/jha/