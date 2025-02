© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis ist einfach nicht zu stoppen. Rücksetzer werden bereits seit geraumer Zeit gekauft. Konsolidierungen und Korrekturen haben so bislang keine Chance, sich zu entwickeln. Gold haussiert beeindruckend.Gold kompensiert Rücksetzer vom Freitag eindrucksvoll und zieht Silber mit Eigentlich hätte es keiner weiteren Demonstration von Stärke bedurft, doch Gold lieferte eben jene, indem der knackige Rücksetzer vom Freitag innerhalb kürzester Zeit kompensiert wurde. Einmal kurz geschüttelt und weiter geht's mit der Rekordjagd. So einfach ist das mitunter; zumindest für den Goldpreis in diesen Tagen. So ganz überraschend kam das Comeback von Gold also nicht. Lesen Sie hierzu den Kommentar …