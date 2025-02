Krypto-Wale kaufen heute KI-Token wie Bittensor, Render und Mind of Pepe

In den letzten 24 Stunden konnte vor allem die Sparte der KI-Token merkliche Gewinne verzeichnen. Dabei wurden verschiedene Krypto-Projekte mit Fokus auf die künstliche Intelligenz von den Investoren bevorzugt - allen voran Projekte wie Bittensor (TAO), Render (RENDER) und Mind of Pepe (MIND).

Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf diese Projekte, erklären ihren Nutzen und wagen eine Prognose darüber, ob es sich lohnen könnte, auch jetzt noch in den jeweiligen Token zu investieren.

AI Token #1: Bittensor (TAO)

Bei Bittensor handelt es sich um ein recht innovatives Projekt, das versucht, eine Kombination aus maschinellem Lernen und Blockchain-Technologie zu etablieren, um so ein dezentrales Netzwerk für künstliche Intelligenz zu erschaffen. Hier sollen verschiedene KI-Modelle sicher, transparent und offen agieren können, wobei auch der TAO-Token eine wichtige Rolle spielt.

Mit "Proof of Intelligence" (PoI) wurde sogar ein eigener Konsensmechanismus entwickelt, der sich von den klassischen Modellen wie Proof-of-Work oder Proof-of-Stake unterscheidet.

Der Bittensor (TAO) Chart der vergangenen 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

In den letzten Stunden konnte der TAO-Token ordentlich an Wert gewinnen, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt er mit einem Preis von 398,77 US-Dollar fast 10 Prozent im Plus. Das jüngste Interesse an dem Token dürfte auch auf die jüngsten Verbesserungen am KI-Netzwerk zurückzuführen sein, die unter anderem Änderungen in Bezug auf die Verteilung und Erstellung neuer Token Einfluss nehmen.

Künstliche Intelligenz ist bereits jetzt eine Technologie der Zukunft und dürfte immer stärker das Interesse vieler Anleger wecken. Alleine aus diesem Grund könnten Bittensor und der TAO-Token in den kommenden Jahren preislich betrachtet weiter zulegen.

AI Token #2: Render (RENDER)

Auch das Render-Projekt gilt in der KI-Branche als besonders wichtig. Allerdings nutzt es keine eigene KI-Technologie oder betreibt Forschung, sondern liefert hierfür die notwendige Rechenleistung: GPU-Anbieter können ihre Hardware an KI-Forscher über das Render-Netzwerk vermieten und erhalten hierfür als Belohnung den RENDER-Token.

Forschende können also ganz einfach ihre KI-Modelle über das Render-Netzwerk trainieren und müssen nicht selbst hohe Summen für Hardware ausgeben.

RNDR | The monthly chart looks incredibly bullish!



Target: $14 - $19



If we see a rally similar to 2017, the price could soar beyond $20 or even $30! Render AICrypto pic.twitter.com/IMkdMo5L7l - Inspector Crypto (@1nspector_G) February 17, 2025

Auch der RENDER-Token konnte zuletzt etwas zulegen und zumindest die Verluste der vergangenen Tage wieder etwas ausgleichen. Zudem dürften viele Investoren hauptsächlich von den Updates und Verbesserungen am Netzwerk überzeugt sein, denn Render expandierte zuletzt in den Bereich des AI Computing.

Einige Anleger gehen sogar davon aus, dass der aktuelle Preis von 4,22 US-Dollar in den kommenden Monaten und Jahren vermehrfacht wird - mit Preiszielen bis zu bullishen 19 US-Dollar.

AI Token #3: Mind of Pepe (MIND)

Tatsächlich moderne KI-Technologie nutzen kann Mind of Pepe, denn das Krypto-Projekt bietet seinen Nutzern einen sogenannten KI-Agenten. Dieser soll vollkommen autonom agieren und mithilfe der fortschrittlichen KI-Technologie viele Daten in Echtzeit analysieren. Gleichzeitig soll der KI-Agent dazu in der Lage sein, mit Plattformen, Influencern oder Krypto-Communitys zu interagieren und sich selbst Informationen zu beschaffen.

Dazu sucht er diese Informationen zum Beispiel in den sozialen Medien, aber auch in dezentralen Anwendungen (dApps) oder auf verschiedenen Webseiten.

Aktuell befindet sich der MIND-Token noch in der Presale-Phase, konnte zuletzt aber merkliche Zuflüsse verzeichnen. So liegt das gesammelte Kapital aktuell bereits bei über 6,5 Millionen US-Dollar - mit einer steigenden Tendenz.

Dieser Erfolg dürfte einerseits auf den aktuellen Preis von 0,0033587 US-Dollar zurückzuführen sein, der im Vorverkauf noch auf einem fixen Niveau bleibt und damit nicht von der Volatilität des Krypto-Markets beeinflusst wird. Andererseits überzeugt auch das Presale-Staking-Programm viele Investoren, denn hier wird eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 350 Prozent geboten. Wer also frühzeitig in den MIND-Token investiert, kann erste passive Gewinne generieren und seine Token-Reserven frühzeitig aufstocken.

