FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Aufsichtsrat des Autozulieferers wolle offenbar ein höheres Umstrukturierungstempo gehen, schrieb Analyst Nikita Lal in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Abgang des bisherigen Konzernchefs Guido Grandi./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3