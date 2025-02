DJ Verdi ruft zu ÖPNV-Streik am Freitag in sechs Bundesländern auf

DOW JONES--Der öffentliche Personennahverkehr wird am Freitag in sechs Bundesländern bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi rief zu Arbeitsniederlegungen in Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf. Die Warnstreiks sollen weitestgehend ganztags von Betriebsbeginn bis Betriebsende stattfinden. Die Gewerkschaft moniert, dass es in der zweiten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes Anfang der Woche kein Angebot der Arbeitgeber gegeben habe.

February 19, 2025 06:18 ET (11:18 GMT)

