DJ MARKT USA/Aktien zunächst wenig bewegt erwartet - Celanese unter Druck

Wenig Bewegung zeichnet sich für den Start der US-Börsen am Mittwoch ab. In der Breite könnte zunächst Abwarten angesagt sein, wie sich die Dinge mit den von den USA angestoßenen Friedensverhandlungen mit Russland, aber ohne die Ukraine und die europäischen Staaten, entwickeln und die Handelspolitik von Donald Trump mit immer wieder mehr oder weniger konkreten Zolldrohungen. Konjunkturseitig sind kaum Impulse zu erwarten. Auf dem Terminkalender in den USA stehen lediglich Daten aus dem Immobiliensektor.

Bei den Einzelwerten dürfte der Markt ein Auge auf Apple haben. Der iPhone-Hersteller stellt um 17.00 Uhr MEZ neue Produkte vor. Zuletzt hatten derlei Veranstaltungen aber kaum für stärkere Reaktionen bei der Aktie gesorgt.

Celanese rutschen vorbörslich auf Nasdaq.com um 13 Prozent ab. Der Chemie- und Kunststoffhersteller meldete aufgrund der schwachen Nachfrage in den Bereichen Automobil, Farben und Industrie weltweit einen Quartalsverlust. Arista Networks werden knapp 5 Prozent niedriger gestellt, obwohl das Cloud-Networking-Unternehmen einen Quartalsgewinn und - umsatz über den Erwartungen berichtete. Der Umsatzausblick fiel einen Tick über dem Konsens aus. Das Online-Dating-Unternehmen Bumble sorgt mit einer schwachen Gewinnprognose für Enttäuschung. Der Kurs knickt um 17 Prozent ein.

Occidental Petroleum verbilligen sich um gut 1 Prozent nach dem Ausweis eines Quartalsverlusts, begleitet von rückläufigen Umsätzen.

Howard Hughes geben mit einem Minus von 4 Prozent einen Großteil der Gewinne vom Vortag wieder ab. Nach dem Handelsschluss am Dienstag war bekannt geworden, dass Pershing Square ein neues Angebot über 900 Millionen Dollar vorgelegt hat, um seine Beteiligung an dem Immobilienunternehmen zu erhöhen. Im Zuge dessen soll Pershing-Chef Bill Ackman Vorstandsvorsitzender werden. Ackmann will die Immobiliengesellschaft zu einer diversifizierten Holdinggesellschaft machen, die der milliardenschwere Investor als Berkshire Hathaway der Neuzeit bezeichnet. Durch das unverbindliche Angebot würde sich der Anteil von Pershing Square an Howard Hughes auf 48 von derzeit 37,6 Prozent erhöhen.

February 19, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)

