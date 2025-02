© Foto: Mark Schiefelbein - AP

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle von 25 Prozent auf Auto-, Halbleiter- und Arzneimittelimporte angekündigt. Die Maßnahmen sollen am 2. April offiziell verkündet werdenTrump fügte hinzu, dass die Abgaben im Laufe des Jahres sogar noch weiter steigen könnten. Seine neuen Handelsbarrieren treffen vor allem die Automobilindustrie, die stark auf Importe angewiesen ist. Acht Millionen Fahrzeuge wurden laut Bloomberg im vergangenen Jahr in die USA eingeführt, was etwa der Hälfte aller Neuwagenverkäufe entspricht. Besonders betroffen wären europäische Autobauer wie Volkswagen sowie asiatische Konzerne wie Hyundai. In der Halbleiterindustrie zählen Malaysia und Singapur zu den größten …