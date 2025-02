DJ HSBC zielt bis Ende 2026 auf Einsparungen von 1,5 Mrd Dollar ab

Von Joe Wallace

DOW JONES--Der geplante Umbau bei der HSBC unter dem neuen CEO Georges Elhedery soll bis Ende 2026 zu jährlichen Einsparungen von 1,5 Milliarden Dollar führen. Im laufenden Jahr peilt Europas bilanzstärkste Bank zunächst Einsparungen für 300 Millionen Dollar an, wie das Institut bei Vorlage der Viertquartalszahlen mitteilte. Überwiegend sollen die Kostensenkungen mit dem Abbau von überlappenden Funktionen erzielt werden, geplant ist in diesem Zusammenhang eine Reduzierung der Personalkosten um etwa 8 Prozent.

Elhedery hat nach seinem Amtsantritt im vergangenen Herbst damit begonnen, Manager zu entlassen und Geschäftsbereiche aufzuteilen, um das in London und Hongkong notierte Kreditinstitut auf seine Stärken zu fokussieren. Seine Vorgänger hatten zwar ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um die Bank zu verschlanken, waren vor manch harten Maßnahmen aber zurückgeschreckt, etwa der Verkleinerung der unterbesetzten Investmentbank, die Elhedery jetzt umsetzt.

Die geplanten Veränderungen werden jedoch zunächst kosten. In diesem und im nächsten Jahr werden 1,8 Milliarden Dollar für Abfindungen und andere Kosten auflaufen. Für die Einstellung der meisten Investmentbanking-Aktivitäten in den USA und Europa müssen nämlich hoch bezahlte Banker entlassen werden.

Elhedery kündigte am Mittwoch ferner an, Ausgaben im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar in vorrangige Bereiche verlagern zu wollen. Dazu gehören das Banking für reiche Kunden in Asien und im Nahen Osten, Transaktionsbankingdienste wie die Finanzierung des Handels und das Business Banking in Großbritannien.

HSBC teilte ferner mit, dass die Nettozinserträge in diesem Jahr höher ausfallen werden als von Analysten erwartet.

