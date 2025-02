DNA-Vergleiche mit mehr als 150 früheren Zivilisationen und zahlreichen Proben aus archäologischen Ausgrabungen

MyHeritage, die führende globale Plattform für Familiengeschichte und DNA-Tests, stellte heute Ancient Origins vor. Es ergänzt künftig die DNA-Ethnizitätsberichte des Unternehmens. Ancient Origins geht dank der neuesten Entwicklungen in der Archäogenetik noch weiter in der Zeit zurück und ermöglicht es den Kunden von MyHeritage DNA, ihre Herkunft ab sofort bis zu 10.000 Jahre in die Vergangenheit zurückzuverfolgen.

Ancient Origins vergleicht die DNA einer Person mit alten DNA-Proben und Populationen aus dem Neolithikum bis zum späten Mittelalter und ermöglicht so ein tieferes Verständnis der ethnischen Zusammensetzung einer Person. So lässt sich eine Abstimmung von antiken Völkern wie den Römern, Wikingern, Phönizier oder den alten Ägyptern nachvollziehen. MyHeritage ist damit der einzige große Genealogie-Anbieter, der eine solche granulare Analyse der ethnischen Zugehörigkeit antiker DNA anbietet.

Ancient Origins ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen MyHeritage und Illustrative DNA, einem Startup, das auf dem Gebiet der Analyse alter ethnischer Zugehörigkeiten eine Vorreiterrolle spielt. Ancient Origins ergänzt die Ethnizitäts-Schätzung von MyHeritage DNA, die eine prozentuale Aufschlüsselung der modernen ethnischen Herkunft einer Person einige hundert Jahre zurück liefert.

"DNA-Tests üben auf Millionen von Menschen weltweit eine immer größere Faszination aus", sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "Ancient Origins ist ein Muss für jeden, der neugierig auf seine historischen Wurzeln ist. Ancient Origins bildet einen wichtigen Teil der eigenen Familiengeschichte und ist eine perfekte Ergänzung zu MyHeritage. Wir haben unser Know-how im Bereich der generativen KI genutzt, um Ancient Origins sogar noch eine weiteres Gimmick hinzuzufügen: KI-Avatare repräsentieren viele der alten Populationen und erzählen die Geschichte ihrer Zivilisation in animierten Videos, die wirklich unterhaltsam und fesselnd sind, um ein tieferes Verständnis für das jeweilige kulturelle Erbe zu schaffen."

"Wir sind begeistert, diese neue Partnerschaft mit MyHeritage einzugehen", so Esad Zahid Özcan und Samet Mermer, Mitbegründer von Illustrative DNA. "Wir bewundern seit langem die Arbeit von MyHeritage als führendes Unternehmen im Bereich der DNA-Tests für Privatpersonen. Illustrative DNA entwickelt sich aufgrund von Fortschritten in der wissenschaftlichen Forschung und der Entdeckung neuer DNA-Proben in Ausgrabungsstätten auf der ganzen Welt rasch weiter. Wir freuen uns, dass die Früchte unserer Bemühungen nun Millionen von MyHeritage-Nutzern mit nur wenigen Klicks zur Verfügung stehen werden."

Dank fortschrittlicher DNA-Extraktionstechniken können Wissenschaftler menschliche Proben, die an archäologischen Stätten auf der ganzen Welt ausgegraben wurden, analysieren, datieren und DNA-Segmente und genetische Marker identifizieren, die Tausende von Jahren alt oder älter sind. Anhand des Fundortes, des Zeitraums und zusätzlicher archäologischer Beweise können die Forscher die Proben mit alten Zivilisationen in Verbindung bringen. Viele dieser Ergebnisse werden in wissenschaftlichen Abhandlungen veröffentlicht, und die Proben werden öffentlich zugänglich gemacht. Ancient Origins vergleicht die DNA eines Benutzers mit diesen alten Populationen und Proben, basierend auf wissenschaftlichen Forschungsarbeiten. Die Ergebnisse werden in umfassenden Berichten präsentiert. Dazu gehören alte Völker, die heute längst ausgestorben sind oder im Laufe der Zeit mit anderen Völkern verschmolzen sind, wie die Kanaaniter, Skythen, Westgoten, Etrusker und viele andere. Die Zivilisation des Gelben Flusses, die alten Ägypter, die alten Griechen, die Inselkelten, die alten Bantus, die mittelamerikanischen Indianer und die aschkenasischen Juden des Mittelalters gehören zu den vielen alten Völkern, die in Ancient Origins abgebildet sind.

Die Berichte über die Herkunft enthalten eine prozentuale Aufschlüsselung der alten Populationen, von denen die Nutzer in verschiedenen historischen Epochen abstammen; eine Aufschlüsselung, wie viel ihrer DNA auf Populationen von Jägern und frühen Bauern zurückgeht; erweiterte Berichte, die eine oder mehrere alte Populationen anzeigen, die Nutzern genetisch am nächsten stehen; Hauptkomponentenanalyse (PCA) Karten, die die genetische Nähe zu alten Populationen visualisieren, und vieles mehr. Eine Enzyklopädie alter Populationen und Proben ist als Referenz enthalten.

Ancient Origins steht allen Personen mit DNA-Ergebnissen auf MyHeritage zur Verfügung, sofern sie ausdrücklich zustimmen. Dazu gehören alle MyHeritage DNA-Kunden, die mit MyHeritage getestet haben, und alle, die ihre DNA mit einem anderen Dienst getestet und ihre DNA-Datendatei zu MyHeritage hochgeladen haben. Es handelt sich um eine Premium-Funktion für die ein MyHeritage Complete- oder Omni-Abonnement erforderlich ist. Die Berichte enthalten regelmäßige Aktualisierungen, sobald neue Forschungsergebnisse auftauchen oder neue Proben zur Datenbank hinzugefügt werden. Viele MyHeritage-Benutzer sind bereits berechtigt, Ancient Origins dank ihres bestehenden Abonnements ohne zusätzliche Kosten zu nutzen. Ancient Origins ist auf dem Desktop und im mobilen Web verfügbar. Die Unterstützung in der MyHeritage-App folgt. Erfahren Sie mehr über Ancient Origins auf dem MyHeritage-Blog.

