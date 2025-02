Die Ölmärkte zeigen sich zur Wochenmitte in Aufwärtsstimmung. Brent-Rohöl klettert auf 76,46 US-Dollar pro Barrel. Für Unterstützung sorgen weiterhin die Ausfälle bei den kasachischen Ölexporten und eine neue Kältewelle in den USA. Die Heizölpreise in Deutschland und der Schweiz nehmen die Aufschläge mit. In Österreich bleiben die Heizölpreise auf Seitwärtskurs.Die Ölpreise setzten ihren Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...