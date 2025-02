Vernier/Ostermundigen (ots) -TCS Camping wurde mit dem "Meilenstein 2025" der deutschen Vereinigung der Caravaning- und Touristik-Journalisten für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Die Preisübergabe fand anlässlich der Reise + Camping Messe 2025 in Essen statt.Der 44. Meilenstein der Vereinigung der Caravaning- und Touristik-Journalisten (CTJ) wurde am 19. Februar im Rahmen der Reise + Camping Messe in Essen (Deutschland) an Oliver Grützner, Leiter Tourismus & Freizeit beim Touring Club Schweiz, überreicht. "Mehrere Gründe haben zugunsten von TCS Camping entschieden", meint Raymond Eckl, erster Vorsitzender der CTJ. "Neben der Erfolgsstory der letzten Jahre, spielte auch das 75-Jahre Jubiläum und das fortlaufende Bestreben, Camping immer etwas besser zu machen, eine wichtige Rolle". Die Vereinigung CTJ zeichnet mit dem "Meilenstein" einmal jährlich Personen oder Organisationen aus, die sich in besonderer Weise um das Caravaning verdient gemacht haben. "Für uns ist es eine grosse Ehre, diesen Meilenstein zu erhalten", sagt Oliver Grützner. "Es freut uns, dass unser Engagement auch über die Grenzen hinaus positiv wahrgenommen wird."Die Vereinigung der Caravaning- und Touristik-Journalisten e.V. (CTJ) besteht seit 1969. Es ist ein Zusammenschluss von Journalisten, die sich hauptsächlich mit dem Thema Reisen und Tourismus beschäftigen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Caravaning, dem Reisen mit Wohnmobil und Wohnwagen.TCS Camping ist der grösste Campinganbieter der Schweiz, generiert jährlich 900'000 Übernachtungen und zählt 28'000 Camping-Mitgliedschaften.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100928893