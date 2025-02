Die Edelmetallmärkte zeigen sich in dieser Woche von ihrer starken Seite. Gold notiert aktuell bei 2.933 US-Dollar und kann ein Plus von 1,8 % verbuchen, Silber steigt um 2,1 % auf 32,80 US-Dollar. Platin hält sich mit einem leichten Zugewinn von 0,07 % stabil, während Palladium um 0,84 % zulegt. Die Preisentwicklung spiegelt die Unsicherheiten an den Finanzmärkten wider, die von geopolitischen Spannungen und wirtschaftspolitischen Entscheidungen geprägt sind. Neben der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Häfen beeinflussen insbesondere die Realzinsen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...