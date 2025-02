Die Politik hat erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Märkte. Dr. Hendrik Leber, Gründer und Fondsmanager von Acatis, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, warum Europa wirtschaftlich hinter den USA liegt, was Europa tun kann, um weiter nach vorne zu kommen und welche Rolle die Chinesen in der Welt spielen. fonds anlage npolitik investition acatis meingeldmedien oneonone Wollen sie mehr zum Thema Anlage wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/frankfurter-kreis/investmentfonds-roundtables/welche-aktienfonds-sind-derzeit-interessant/ https://www.mein-geld-medien.de

