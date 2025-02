Neuwahlen, eine schwächelnde Wirtschaft - wie werden sich die Verhältnisse in Deutschland entwickeln? Dr. Hendrik Leber, Gründer und Fondsmanager von Acatis, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, warum Deutschland ein schlecht regiertes Land ist, warum Bürokratie Bruttosozialprodukt verhindert und mit welchen Ideen die Wirtschaft wieder flott gemacht werden kann. fonds anlage politik investition acatis meingeldmedien oneonone Wollen sie mehr zum Thema Anlage wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/frankfurter-kreis/investmentfonds-roundtables/welche-aktienfonds-sind-derzeit-interessant/ https://www.mein-geld-medien.de

