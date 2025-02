Vancouver, British Columbia - 19. Februar 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) ("Libero Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Frank Balint zum strategischen Berater bekannt zu geben, In dieser Position wird Herr Balint aktiv an der Leitung der laufenden Explorationsarbeiten des Unternehmens und an der Entwicklung seines Kupfer-Molybdän-Vorzeigeprojekts Mocoa in Kolumbien beteiligt sein wird.

Herr Balint ist eine hoch angesehene Führungskraft im Bergbausektor und professioneller Geologe (P.Geo) mit über 40 Jahren Branchenerfahrung, die er vor allem bei Inmet Mining Corporation sammelte, wo er als Vice President of Corporate Development und Vice President of Exploration tätig war. Unter seiner Leitung wuchs die Marktkapitalisierung von Inmet von unter 200 Millionen $ auf über 5 Milliarden $, was in der Übernahme durch First Quantum Minerals gipfelte. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung von Cobre Panama, einer der größten Porphyr-Kupfer-Lagerstätten der Welt, beteiligt und hat an mehreren Explorationsinitiativen und M&A-Transaktionen weltweit mitgewirkt.

Neben Inmet hatte Herr Balint auch Direktorenposten bei Wolfden Resources (TSX, an Zinifex für 363 Millionen CAD verkauft), GoldQuest Mining Corp. und Doré Copper Mining Corp. inne. Er ist ein in Ontario zugelassener professioneller Geologe (im Ruhestand) und hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Lakehead University.

"Franks nachgewiesene Erfolgsbilanz - von der Entdeckung und Finanzierung bis hin zur Vorbereitung von Weltklasse-Porphyrminen für den Bau - macht ihn zum idealen strategischen Berater, während wir unser Vorzeigeprojekt Mocoa, ein Kupfer-Molybdän-Projekt in Kolumbien, vorantreiben", sagte Ian Harris, President und CEO von Libero Copper. "Seine geologische Perspektive ergänzt das starke technische Know-how, über das wir bereits verfügen, und er wird vor Ort aktiv an der Interpretation neuer Daten und der Planung anstehender Bohrungen mitwirken."

Beschleunigung des Wachstums von Mocoa

In seiner neuen Funktion wird Herr Balint eng mit Liberos Geologie- und Technikteams zusammenarbeiten, um neu identifizierte Porphyrzentren zu überprüfen und zu klassifizieren sowie das Unternehmen zu beraten, wie jedes Ziel für zukünftige Bohrungen am besten verfeinert werden kann. Er wird auch wichtige Beiträge zur Bohrplanung für das laufende 14.000 Meter umfassende Programm leisten, das darauf abzielt, die Ressourcenerweiterung zu maximieren und potenzielle Ausläufer der bekannten Lagerstätte zu erkunden. Durch Anleitung der Arbeiten zur Verfeinerung geologischer Modelle und die Interpretation neuer Daten wird er neue Perspektiven für den Umgang mit geologischen Komplexitäten bieten und gleichzeitig das langfristige Potenzial von Mocoa steigern.

Über die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften - gesichert durch Eigentumsrechte und beantragte Konzessionen - von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste. B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch.

Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet haben zusätzliche Porphyrziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung. Das Vorkommen Mocoa liegt im Zentrum der Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, der von Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, sowie Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums unterlagert ist. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador, San Carlos, Panantza, und Solaris' Warintza. Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alteration und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alteration, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus eingesprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen sowie Stockwerk- und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Metern. Die hochgradige Kupfer-Molybdän-Mineralisierung setzt sich bis in eine Tiefe von mehr als 1.000 Metern fort.

1 Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") mit dem Titel "Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia", datiert 17. Januar 2022, von Michael Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, und Bruce Davis, FAusIMM, erstellt, Stichtag 1. November 2021.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau geleitet, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktischen Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Partnerschaften, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo (Kolumbien) - ein wichtiges Asset, auf dem das Unternehmen aktiv bohrt. In einem Markt, der zunehmend nach neuen Kupfervorkommen verlangt, konzentriert sich Libero darauf, die Basis der Mocoa-Ressourcen systematisch zu erweitern und das Risiko zu verringern.

Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer ambitionierten Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen - und zwar indem es Großprojekte bis zur Errichtung vorantreibt. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu schaffen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen - dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harrris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

mailto:tk@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die erwarteten Bohrungen und die daraus resultierenden anderen Aktivitäten und Leistungen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitplan und den Erfolg für die Weiterentwicklung des Projekts Mocoa, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

