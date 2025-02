Earnix, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für die Entscheidungsfindung in regulierten Branchen, gab heute die Einführung von Earnix Copilot, "Alix", bekannt. Dieser generative KI-gesteuerte Agent wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung innerhalb der Earnix-Plattform zu beschleunigen und außergewöhnliche Geschäftsergebnisse und eine unübertroffene Produktivität für Versicherungs- und Bankunternehmen zu erzielen.

Mit dem Earnix Copilot können Benutzer Alix auffordern, Best-Practice-Anleitungen aus dem Earnix Knowledge Forum zu erhalten, wie man ein Generalized Linear Model (GLM) erstellt, die Rollen und Verantwortlichkeiten für die Umsetzung von Preis- und Zeichnungsänderungen in der Produktion versteht und Python-Code generiert, der zur Automatisierung des Datenimports, zur Erstellung zahlreicher Was-wäre-wenn-Szenarien und zur Erstellung von Modellen genutzt werden kann. Mit Alix werden Teams auf völlig neue Weise in die Lage versetzt, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren und ihre Produkte innovativer und ausgefeilter zu gestalten.

"Earnix war schon immer führend darin, die Versicherungs- und Bank-/Kreditbranche in die Lage zu versetzen, KI in der prädiktiven Modellierung zu nutzen, und wir freuen uns, nun GenAI zur Verbesserung von Underwriting-, Preis- und Ratingprozessen anzubieten", so Be'eri Mart, Chief Product Officer bei Earnix. "Die Erweiterung der Earnix-Plattform um GenAI stellt einen entscheidenden Fortschritt dar, der es Versicherungs- und Kreditfachleuten ermöglicht, ihre Produktivität zu steigern und die KPI-Ziele zu übertreffen, indem sie schnell auf die Marktdynamik reagieren. Bei Earnix setzen wir uns für eine menschenzentrierte KI ein, die die Fähigkeiten der Mitarbeiter verbessert und sicherstellt, dass Technologie als Ergänzung und nicht als Ersatz für menschliche Erkenntnisse dient."

"Die Branche hat weiterhin mit einer sich verändernden makroökonomischen Landschaft sowie mit der Verbesserung der Gesamtproduktivität zu kämpfen", sagte Meredith Barnes-Cook, Partnerin bei Resource Pro. "Versicherer und MGAs benötigen generative KI-Tools wie Earnix Copilot, um sowohl automatisierte Prozessunterstützung als auch Entscheidungsunterstützung zu bieten, die nächste Generation von Mitarbeitern schneller zu integrieren und die Geschwindigkeit und Präzision zu verändern, mit der Produkte entwickelt, Preise aktualisiert und die Zeichnungsbereitschaft angepasst werden."

Earnix nutzt Amazon Bedrock, um seine Earnix-Copilot-Technologie zu ermöglichen. Dadurch hat Earnix einfachen Zugriff auf eine Auswahl leistungsstarker Basismodelle führender KI-Unternehmen, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzeranfragen effizient verarbeitet werden. Amazon Bedrock bietet den Vorteil, dass bestehende Compliance-Strukturen beibehalten werden können, was für die stark regulierten Branchen, die Earnix unterstützt und die auf ein Höchstmaß an Sicherheit angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung ist. Mit seiner serverlosen Architektur ermöglicht Amazon Bedrock Earnix die Integration generativer KI-Funktionen ohne den Aufwand der Infrastrukturverwaltung, sodass Earnix-Kunden fortschrittliche Funktionen sicher und effektiv nutzen können.

Weitere Informationen über Earnix Copilot finden Sie auf der Website.

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von geschäftskritischen, cloudbasierten intelligenten Entscheidungen in den Bereichen Preisgestaltung, Risikoprüfung, Bewertung und Produktpersonalisierung. Die vollständig integrierte Plattform bietet eine ultraschnelle Kapitalrendite und ist darauf ausgelegt, die Art und Weise, wie globale Versicherer und Banken geführt werden, zu verändern, indem sie in allen Facetten des Unternehmens Werte freisetzt. Earnix bietet seit 2001 innovative Lösungen für Versicherer und Banken und hat Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten sowie Niederlassungen in Amerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Israel.

