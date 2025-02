Mit den Anteilscheinen des französischen Global Players TotalEnergies geht es im heutigen Handel wieder nach oben. Denn auch die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. So verteuert sich ein Barrel der Nordseesorte Brent aktuell um 0,8 Prozent auf 76,40 Dollar. Die US-Sorte WTI legt zur Stunde um 0,9 Prozent auf 72,40 Dollar zu.Seit Beginn der Börsenwoche geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit ist die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen. Als ...

