Von Joe Wallace

DOW JONES--Mit der HSBC wird eine weitere globale Bank zurückhaltender bei ihren Klimazielen. Wie das britische Kreditinstitut mitteilte, wird es die CO2-Emissionen, für die es selbst verantwortlich ist, nun erst bis 2050 auf netto null bringen statt wie ursprünglich geplant 2030.

CEO Georges Elhedery beschuldigte Unternehmen in der Lieferkette von HSBC. Die Bank selbst sei auf einem guten Weg zur Klimaneutralität, Zulieferer stünden aber "vor größeren Herausforderungen".

Mit Blick auf das 2020 ausgegebene Ziel, ab 2050 keine CO2-Emissionen mehr zu finanzieren, kündigte die Bank an, die Zwischenziele 2030 zu überprüfen. "Unser Einfluss auf die Dekarbonisierung einzelner Unternehmen sowie die Branchen und Volkswirtschaften, in denen unsere Kunden agieren, hat Grenzen", so die Bank.

HSBC ist aber immer noch Teil einer von den Vereinten Nationen unterstützten Koalition namens Net-Zero Banking Alliance. JP Morgan, Bank of America, Citigroup und andere große US-Banken sind in den vergangene Monaten ausgestiegen.

February 19, 2025 08:10 ET (13:10 GMT)

