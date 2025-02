© Foto: picture alliance / abaca | ABACA

Nikola einst als Hoffnungsträger im Bereich emissionsfreier Lkw gefeiert, hat Insolvenz nach Chapter 11 beantragt. Die Aktie fällt ins Bodenlose.Der Hersteller von Elektro- und Wasserstoff-Lkw kämpfte seit Jahren mit einem rapiden Cash-Burn und konnte keine neuen Investoren oder Käufer finden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Am Mittwoch gab Nikola bekannt, dass es plant, seine Vermögenswerte in einem Auktions- und Verkaufsprozess zu veräußern, sofern das Gericht zustimmt. Das Unternehmen gab an, über etwa 47 Millionen US-Dollar in bar zu verfügen, um seine Insolvenzaktivitäten zu finanzieren und den Verkaufsprozess umzusetzen. "Wie andere Unternehmen in der Elektrofahrzeugindustrie sind …