Board, die führende Enterprise Planning Platform, verändert mit Board Foresight und Board Signals die Art und Weise, wie Unternehmen wirtschaftliche Veränderungen frühzeitig erkennen und reagieren können. Die innovativen Lösungen, die aus der kürzlichen Übernahme von Prevedere durch Board hervorgegangen sind, bieten Unternehmen Wirtschaftsindikatoren in Echtzeit, vorausschauende Analysen und die Expertise der internen Wirtschaftsexperten von Board mit exklusiven Zugang zu über 5 Millionen globalen Datensätzen.

Die Markteinführung von Board Foresight und Board Signals ist ein wichtiger Schritt, die Produktvision von Board zu vervollständigen. Die Board Enterprise Planning Platform nutzt makroökonomische Erkenntnisse und bietet jetzt mehr umfassende, kollaborative und kontinuierliche Planungsfunktionen als je zuvor. Board Foresight und Board Signals ermöglichen es strategischen Planern und Führungskräften, mehr als die internen historischen Daten heranzuziehen, um genauere Prognosen zu erstellen und Szenarien flexibler zu planen. So können sie strategische Entscheidungen in einer zunehmend volatilen Welt mit größerer Zuverlässigkeit treffen.

Board Foresight: Kontinuierliche Planung mit externen Daten, KI und Predictive Analytics

Board Foresight hebt das Forecasting auf die nächste Stufe, indem es die Leistungsfähigkeit externer Daten mit von Experten kuratierten Wirtschaftsindikatoren, KI-gestützten Korrelations-Algorithmen und Predictive Analytics kombiniert. Mit Echtzeit-Updates aus Millionen externer Datensätze ermöglicht Board Foresight den Unternehmen, Marktveränderungen zu antizipieren, Geschäftsstrategien anzupassen und eine kontinuierliche Planung voranzutreiben.

Die wichtigsten Vorteile von Board Foresight:

Von Experten kuratierte Indikatoren: Erhalten Sie Zugang zu den externen Faktoren, die Ihre Branche am stärksten beeinflussen.

Erhalten Sie Zugang zu den externen Faktoren, die Ihre Branche am stärksten beeinflussen. Effiziente Korrelations-Algorithmen: Verknüpfen Sie Ihre eigenen internen Daten und Board Foresight führt Millionen von Berechnungen durch, um die wichtigsten Leistungstreiber zu identifizieren.

Verknüpfen Sie Ihre eigenen internen Daten und Board Foresight führt Millionen von Berechnungen durch, um die wichtigsten Leistungstreiber zu identifizieren. Durch KI erklärte Ergebnisse: Erhalten Sie ein umfassendes Verständnis der externen Faktoren, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken, mit Erklärungen und Interpretationen durch generative KI.

Erhalten Sie ein umfassendes Verständnis der externen Faktoren, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken, mit Erklärungen und Interpretationen durch generative KI. Predictive Forecasting zur Unterstützung der kontinuierlichen Planung: Erstellen Sie genauere Forecasts und machen Sie kontinuierliche Planung zu einem Wettbewerbsvorteil.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.board.com/en/product/foresight.

Board Signals: Treffen Sie intelligentere strategische Entscheidungen mit von Experten kuratierten externen Daten

Board Signals liefert Entscheidungsträgern branchenspezifische Wirtschaftsindikatoren in Echtzeit und hilft ihnen, die Volatilität der Märkte besser zu bewältigen. Board Signals wurde für strategische Planer, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder entwickelt und liefert klare, umsetzbare Informationen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Die wichtigsten Vorteile von Board Signals:

Branchenspezifische Wirtschaftsinformationen: Erhalten Sie von Experten zusammengestellte Indikatoren, zugeschnitten auf Ihre Branche, die regelmäßig durch die internen Wirtschaftsexperten von Board überprüft und aktualisiert werden.

Erhalten Sie von Experten zusammengestellte Indikatoren, zugeschnitten auf Ihre Branche, die regelmäßig durch die internen Wirtschaftsexperten von Board überprüft und aktualisiert werden. Smart Alerts zur Marktvolatilität: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen zu Herausforderungen und Chancen, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken, damit Sie flexibel reagieren, Chancen nutzen und Risiken minimieren können.

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen zu Herausforderungen und Chancen, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken, damit Sie flexibel reagieren, Chancen nutzen und Risiken minimieren können. Indikator-Reports und Bewertungen des Branchenausblicks: Visualisieren Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage mit intuitiven Berichten und Bewertungen, um strategische Entscheidungen zu unterstützen.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.board.com/en/product/signals.

Innovativer Durchbruch in der Unternehmensplanung

David Marmer, Senior Vice President of Product bei Board, hebt die Bedeutung dieser neuen Lösungen hervor:

"Die Einführung von Board Signals und Board Foresight markiert einen Wendepunkt in der Unternehmensplanung. Zu lange haben sich Unternehmen ausschließlich auf historische interne Daten verlassen müssen und dabei die entscheidenden externen Faktoren vermisst, die den Erfolg maßgeblich beeinflussen. Dank der Leistungsfähigkeit von mehr als 5 Millionen Datensätzen, KI-gestützter Analysen und tiefgreifender Wirtschaftserkenntnisse können unsere Kunden nun kontinuierlich und mit größerer Sicherheit und Präzision für die Zukunft planen. Diese Innovationen spiegeln das Engagement von Board wider, unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um auch weiterhin erfolgreich zu sein."

Visionäre Unternehmen als Vorreiter

Führende Unternehmen arbeiten bereits mit Board Signals und Board Foresight, um ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Milwaukee Tool, Whataburger und Kraft Heinz gehören zu den ersten Anwendern, die von diesen Lösungen profitieren und sie einsetzen, um wirtschaftliche Volatilität zu meistern, Lagerbestände zu optimieren und strategisches Wachstum voranzutreiben.

"Für Whataburger war dies ein Game Changer", sagt Pete Valadez, Senior Director of Financial Planning Analysis bei Whataburger. "Durch die Integration von externen Daten und Predictive Analytics in unseren Forecasting-Prozess konnten wir unsere Genauigkeit erheblich verbessern und Fehlprognosen vermeiden. Die Echtzeit-Warnmeldungen und der kollaborative Charakter der Lösung haben es unserem gesamten Team ermöglicht, datengestützte Entscheidungen mit hoher Zuverlässigkeit zu treffen."

Verfügbarkeit

Board Signals und Board Foresight sind ab sofort weltweit verfügbar.

Über Board

Die Enterprise Planning Platform von Board unterstützt die finanzielle und operative Planung von mehr als 2.000 Unternehmen weltweit. Branchenexperten vertrauen auf Board, um komplexe Daten in bessere Entscheidungen umzuwandeln mit KI, Analysen und maßgeschneiderten Lösungen für unternehmensspezifische Herausforderungen. Globale Marken wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC nutzen Board, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren und ihre Wettbewerbsvorteile zu steigern.

Board wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

www.board.com

