DJ MÄRKTE USA/Aktien wenig bewegt erwartet - Celanese unter Druck

DOW JONES--Trotz neuer Zolldrohungen zeichnet sich zu Beginn des US-Aktienhandels am Mittwoch in der Breite wenig Bewegung ab. Am Anleihemarkt ist die Tendenz im frühen Geschäft knapp behauptet, die Renditen steigen also leicht. Der Markt dürfte nach den jüngsten Kursavancen erst einmal in einen Wartemodus gehen und schauen, wie sich die Dinge mit den von den USA angestoßenen Friedensverhandlungen mit Russland und der Handelspolitik von Donald Trump mit immer wieder mehr oder weniger konkreten Zolldrohungen entwickeln. Konjunkturseitig sind kaum Impulse zu erwarten. Die Zahl der US-Baubeginne ist im Januar zwar deutlicher als erwartet gesunken, dafür fielen die Baugenehmigungen besser als geschätzt aus.

Zurzeit schienen die Zolldrohungen zumindest großteils noch abgetan zu werden, heißt es mit Blick darauf, dass Trump nun Zölle von 25 Prozent oder mehr auf Automobile, Halbleiter und pharmazeutische Produkte erwägt. Die für Unsicherheit sorgende Frage sei, wie ernst man diese nehmen solle. Mehrheitlich würden sie - zumindest noch - lediglich eher als Verhandlungstaktik zur Kenntnis genommen.

Bei den Einzelwerten dürfte der Markt ein Auge auf Apple haben, die sich vorbörslich kaum bewegen. Der iPhone-Hersteller stellt um 17.00 Uhr MEZ neue Produkte vor. Zuletzt hatten derlei Veranstaltungen aber kaum für stärkere Reaktionen bei der Aktie gesorgt.

Celanese rutschen auf Nasdaq.com um 15 Prozent ab. Der Chemie- und Kunststoffhersteller meldete aufgrund der schwachen Nachfrage in den Bereichen Automobil, Farben und Industrie weltweit einen Quartalsverlust. Arista Networks werden knapp 5 Prozent niedriger gestellt, obwohl das Cloud-Networking-Unternehmen einen Quartalsgewinn und -umsatz über den Erwartungen berichtete. Der Umsatzausblick fiel einen Tick über dem Konsens aus. Das Online-Dating-Unternehmen Bumble sorgt mit einer schwachen Gewinnprognose für Enttäuschung. Der Kurs knickt um 19 Prozent ein.

Occidental Petroleum verbilligen sich um 0,7 Prozent nach dem Ausweis eines Quartalsverlusts, begleitet von rückläufigen Umsätzen. Masterbrand geben um 3,5 Prozent nach. Der Möbelhersteller erzielte im vierten Quartal weniger Gewinn und Umsatz. Der Hausbauer Toll Brothers meldete Gewinn und Umsatz unter den Erwartungen. Die Aktie verbilligt sich um 5,8 Prozent.

Howard Hughes geben mit einem Minus von 3,5 Prozent einen Großteil der Gewinne vom Vortag wieder ab. Nach dem Handelsschluss am Dienstag war bekannt geworden, dass Pershing Square ein neues Angebot über 900 Millionen Dollar vorgelegt hat, um seine Beteiligung an dem Immobilienunternehmen zu erhöhen

Die Ölpreise steigen um bis zu 1 Prozent. Das Plus sei unter anderem Sorgen über die Ölversorgung aus Kasachstan geschuldet, nach einem Drohnenangriff auf eine große Pumpstation im Süden Russlands, heißt es.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +0,0 4,31 6,6 5 Jahre 4,41 +0,4 4,40 2,7 7 Jahre 4,49 +1,8 4,48 1,5 10 Jahre 4,57 +1,8 4,55 0,0 30 Jahre 4,79 +1,9 4,77 1,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0429 -0,2% 1,0456 1,0462 +0,7% EUR/JPY 158,31 -0,4% 158,56 158,75 -2,8% EUR/CHF 0,9424 -0,2% 0,9442 0,9435 +0,4% EUR/GBP 0,8285 +0,2% 0,8286 0,8293 +0,1% USD/JPY 151,79 -0,2% 151,63 151,75 -3,5% GBP/USD 1,2588 -0,4% 1,2622 1,2615 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2883 +0,2% 7,2852 7,2759 -0,6% Bitcoin BTC/USD 96.380,75 +1,2% 95.696,40 95.268,45 +1,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,60 71,85 +1,0% +0,75 +1,9% Brent/ICE 76,50 75,84 +0,9% +0,66 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,88 49,90 -0,0% -0,02 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.940,71 2.935,10 +0,2% +5,61 +12,1% Silber (Spot) 32,92 32,88 +0,1% +0,04 +14,0% Platin (Spot) 977,90 986,00 -0,8% -8,10 +7,8% Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,2% +0,01 +14,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

