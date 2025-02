Die Aktien von Alibaba, BYD und Xiaomi haben in den letzten Wochen eine enorme Rally auf das Parkett gezaubert, die KI-Welle ist nun auch nach China übergeschwappt. Das dürfte vor allem in der Gesundheitsbranche für eine Revolution sorgen - und diese ist bitter nötig. Denn Chinas Bevölkerung altert enorm schnell und stellt das Land vor massive Probleme.Noch ist im Reich der Mitte alterstechnisch alles im grünen Bereich. Doch das wird sich in den kommenden Jahren ändern. Während der Anteil der Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...