Der einst so hoffnungsvoll gestartete Wasserstoff-LKW-Hersteller Nikola Corporation ist pleite. Das US-Unternehmen hat vor US-Börsenstart Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt. Die Bemühungen, einen Käufer zu finden oder Kapital zur Aufrechterhaltung des Betriebs, sind gescheitert. Die Aktie stürzt um über 50 Prozent ab. Der einstige Favorit von Wall Street-Analysten und Kleinanlegern muss aufgeben. Nikola hat beim United States Bankruptcy Court for the District of Delaware einen Insolvenzantrag ...

