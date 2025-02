Lugano (ots) -Eine digitale Spesenlösung, die einfach, schnell und sicher ist. In Kooperation mit Edi - Expense Intelligence bietet Cornércard im Bereich Business Solutions ein effizientes und zeitsparendes Tool an, das den administrativen Alltag von Unternehmen erleichtert und durch die Vielzahl von Funktionen einen echten Mehrwert generiert. Neu können in Edi die virtuellen Kreditkarten von Cornércard in Echtzeit erstellt werden.Virtuelle Kreditkarten in Edi: flexibel und schnellOb für Einkäufe, Online-Zahlungen oder Reisespesen: Neu und einzigartig im Schweizer Markt können Business Partner virtuelle Kreditkarten direkt, in Echtzeit und von unterwegs im Spesentool Edi generieren sowie verwalten. Die virtuellen Zahlungskarten ermöglichen ein effizientes Spesenmanagement, indem sie individuell mit Budgets und einem festgelegten Nutzungszweck beantragt und umgehend eingesetzt werden können. Mittels Genehmigungsprozess wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Freigaben vorzeitig eingeholt werden. Zudem unterstützt das Tool mit Echtzeitbenachrichtigungen nach Transaktionen oder erinnert an fehlende Belege.Mit Edi können Mitarbeitende sämtliche Spesen digital, den internen Richtlinien entsprechend und mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz bequem erfassen und einreichen. Darüber hinaus lassen sich physische und virtuelle Kartentransaktionen sowie Barspesen zentral über Edi verwalten, was den Überblick und die Kontrolle wesentlich erleichtert. Die einfache Verwaltung von Zahlungskarten und Rechnungen sowie das automatische Anlegen der Rechnungsperioden runden das Spesentool zu einer gesamtheitlichen Ausgabelösung ab. Zudem lässt sich Edi in alle bekannten ERP-Systeme nahtlos integrieren, was für einen reibungslosen End-to-End Prozess sorgt.Diese innovative und flexible Lösung setzt neue Massstäbe im Ausgabenmanagement moderner Unternehmen."Das umfassende Lösungsangebot von Edi und Cornércard bietet Unternehmen einen deutlichen Mehrwert auf mehreren Ebenen. Einerseits können sämtliche Ausgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben effizient gemanagt werden. Gleichzeitig hat das zuständige Finanz-Team stets eine nahtlose Kontrolle über sämtliche Prozesse", sagt Alessandro Seralvo, Head Cornér Group Cards Division."Mit den neuen Funktionen, die in gemeinsamer Zusammenarbeit von Edi und Cornércard entwickelt wurden, revolutionieren wir das Reise- und Spesenmanagement im gesamten Markt. Die Integration ermöglicht Reisenden und Travel Managern in Echtzeit virtuelle Karten zu bewirtschaften - so werden das Reisen und die Abrechnung noch einfacher, noch sicherer, noch nachhaltiger", bestätigt Simon Wespi, Head of Consulting bei HR Campus AG.Mehr Informationen: Cornércard - Edi (https://www.cornercard.ch/de/landing/edi-expense-tool/)Mehr zum Schweizer Spesentool Edi (https://edi-app.io/de/)Pressekontakt:Daniela Gamppdaniela.gampp@cornercard.chOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100928897