Die Wall Street glänzt in dieser Woche mal wieder mit Rekorden. S&P 500 und Nasdaq 100 erklommen gestern neue Bestmarken. Heute ist vorbörslich noch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Impulse könnten von der Notenbank kommen.Intel steht vor einer möglichen Aufspaltung, während der Verkauf der Altera-Sparte voranschreitet. BYD treibt mit "God's Eye" die ADAS-Technologie voran und Analysten heben Kursziele an. Bitcoin bleibt volatil, da Zinssorgen und politische Unsicherheiten belasten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...