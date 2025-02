Berlin (ots) -Die wenigsten Schülerinnen und Schüler finden sich im Dschungel der Berufsmöglichkeiten zurecht und sie haben Schwierigkeiten, eine Antwort auf die wichtige Frage zu finden: Wie geht es nach der Schule für mich weiter? Das kostenfreie Stipendienprogramm Studienkompass begleitet Jugendliche individuell dabei, ihren Weg zu finden und erfolgreich zu gehen. Es richtet sich gezielt an Jugendliche, in deren Familien noch niemand studiert hat, denn in Deutschland bestimmt die Herkunft noch immer sehr stark den Bildungsweg. Der aktuellste Nationale Bildungsbericht 2024 zeigt: Lediglich 25 Prozent aller Nichtakademikerkinder nehmen ein Studium auf. Bei den Akademikerkindern sind es hingegen 78 Prozent.Die Förderung erstreckt sich über drei Jahre - zwei Jahre vor dem Abitur und im ersten Jahr an der Hochschule oder in der Ausbildung. Mit digitalen Angeboten, Workshops, Coachings und Begleitung durch ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren erhalten die Jugendlichen die Grundlagen für eine fundierte Entscheidung über ihre berufliche Zukunft. Sie lernen ihre eigenen Stärken kennen und entdecken neue berufliche Möglichkeiten. Eine programmeigene App begleitet die Teilnehmenden durch die gesamte Förderung und bietet darüber hinaus vielfache Informations- und Interaktionsmöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt der Förderung ist die Vermittlung von Kompetenzen, die für die Zukunft der Arbeitswelt besonders gefragt sind. Dazu gehören z. B. Lernangebote, die dabei unterstützen, Herausforderungen zu meistern, im Team zusammen zu arbeiten und Neues zu wagen.In diesem Jahr können sich Jugendliche, die 2027 ihr (Fach-)Abitur machen werden und deren Eltern nicht studiert haben, noch bis zum 9. März für das Programm online bewerben: www.studienkompass.de/bewerbung. An folgenden Standorten wird der Studienkompass angeboten: Augsburg, Dresden, Frankfurt a. M., Friesland/Wilhelmshaven, Hamburg, Heilbronn, Kiel, Mannheim, Oberbergischer Kreis, Paderborn, Rostock, Ruhrgebiet (Bochum, Duisburg, Essen) und Stuttgart.Über den StudienkompassDas Förderprogramm unterstützt bundesweit aktuell mehr als 1.200 Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beim Übergang von der Schule an die Hochschule oder in die Ausbildung. Rund 4.600 junge Menschen haben das Programm bereits erfolgreich durchlaufen.Der Studienkompass ist eine Initiative von Deutsche Bank Stiftung, aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Hauptförderer sind die Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung, die Joachim Herz Stiftung, die Heinz Nixdorf Stiftung und die Karl Schlecht Stiftung.Förderer des Studienkompass sind: Accenture-Stiftung, Hans Hermann Voss-Stiftung, RAG-Stiftung, PwC-Stiftung, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit "Menschen stärken Menschen", Eugen & Irmgard Hahn Stiftung, Unternehmensverbände im Lande Bremen und weitere.Mehr Informationen unter: www.studienkompass.dePressekontakt:Meike Ullrich, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-74,E-Mail: m.ullrich@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5974690