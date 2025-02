© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Der Kryptomarkt zeigt Anzeichen einer Rallye, bei der kleinere Altcoins mit hohem Potenzial und die mögliche Einführung von XRP-ETFs im Fokus stehen.Der Kryptomarkt zeigt Anzeichen einer bevorstehenden Rallye. Während Bitcoin sich weiterhin stabil über der Marke von 96.000 US-Dollar hält, fragen sich Anleger, welche Altcoins in den kommenden Wochen das größte Potenzial haben. Analysten sehen mehrere Kandidaten für erhebliche Kursgewinne. Neue Allzeithochs erwartet: Analyst prognostiziert starke Kursgewinne Der bekannte Krypto-Analyst Carl Runefelt, bekannt als "The Moon", sieht eine starke Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen. In einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X erklärte er, …