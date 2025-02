MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will am Flughafen München ihre Jets zum Teil selbst abfertigen. Dafür soll im Laufe des Jahres der Bodenverkehrsdienstleister Swissport Losch GmbH von den bisherigen Eignern möglichst vollständig übernommen werden, wie beide Unternehmen mitteilen. Die Airline verspricht sich davon einen zuverlässigeren und operativ stabileren Betrieb. Die rund 600 Mitarbeiter sollen langfristig übernommen werden, erklärt eine Lufthansa-Sprecherin.

Swissport Losch ist bereits gemeinsam mit der größeren Firma Aeroground als Dienstleister für die Lufthansa am Flughafen München tätig. Zu den Bodenverkehrsdiensten zählen unter anderem das Beladen, Säubern und Tanken der Flugzeuge. Nach EU-Vorgaben müssen an großen Flughäfen immer mindestens zwei Abfertiger in Konkurrenz stehen. Grundsätzlich können aber auch die Airlines für die Versorgung ihrer eigenen Flugzeuge sorgen. Die angepeilte Übernahme steht der Mitteilung zufolge unter dem Vorbehalt der Lizenzvergabe und der Fusionkontrolle./ceb/DP/jha