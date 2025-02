Johannesburg, 19. Februar 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) wird am Freitag, dem 21. Februar 2025, seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Halbjahr (H2 2024) und das am 31. Dezember 2024 endende Jahr veröffentlichen (siehe Webcast und Anrufdetails weiter unten in dieser Pressemitteilung).

Gemäß Absatz 3.4(b)(i) der Kotierungsanforderungen der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, einen Geschäftsbericht zu veröffentlichen, sobald es davon überzeugt ist, dass ein angemessener Grad an Sicherheit besteht, dass die Finanzergebnisse für den nächsten Berichtszeitraum um mindestens 20 % von den Finanzergebnissen für den entsprechenden Vorjahreszeitraum abweichen werden.

Geschäftsbericht für 2024

Dementsprechend werden die Stakeholder darauf hingewiesen, dass Sibanye-Stillwater für das am 31. Dezember 2024 (2024) endende Jahr einen Verlust je Aktie (EPS) zwischen 245 südafrikanischen Cents (13 US-Cents) und 271 südafrikanischen Cents (15 US-Cents) erwartet, verglichen mit einem Verlust je Aktie für das am 31. Dezember 2023 (2023) endende Jahr von 1.334 südafrikanischen Cents (72 US-Cent), was einer Verbesserung von 80 % bis 82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, die hauptsächlich auf einen im zweiten Halbjahr 2024 erzielten Gewinn zurückzuführen ist. Der Gewinn je Aktie für 2024 wurde durch eine weitere Wertminderung von Liegenschaften, Anlagen und Ausrüstungen aus dem PGM-Geschäft in den USA in Höhe von 8.791 Mio. ZAR (501 Mio. US$) erheblich beeinträchtigt, hauptsächlich aufgrund niedrigerer mittel- bis langfristiger Prognosen für den Palladiumpreis, der im vierten Quartal 2024 durchgeführten Umstrukturierung, die zur Einstellung des Betriebs in der Mine Stillwater West und zur Reduzierung des Abbaus in der Mine East Boulder führte, wodurch die Produktion für 2025 um etwa 200.000 2Eoz (im Vergleich zur prognostizierten Produktion für 2024) gesenkt wurde.

Der Gesamtgewinn pro Aktie (Headline Earnings per Share, HEPS) für 2024, der unter anderem die Wertminderung ausschließt, wird voraussichtlich positiv sein und zwischen 63 südafrikanischen Cents (3 US-Cent) und 67 südafrikanischen Cents (4 US-Cent) liegen, verglichen mit einem HEPS für 2023 von 63 südafrikanischen Cents (3 US-Cent). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet diese Spanne eine Verbesserung des HEPS zwischen 0 % und 7 %.

Die Verbesserung des Verlusts pro Aktie und des HEPS für 2024 im Vergleich zu 2023 ist hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen:

- eine Verringerung der erfassten Wertminderungen (keine Auswirkung auf den HEPS).

- einer Erhöhung des Nettogewinns aus Finanzinstrumenten, die hauptsächlich auf einen im ersten Halbjahr 2024 erfassten Gewinn aus dem beizulegenden Zeitwert des Anteils der Wandelanleihe an derivativen Finanzinstrumenten, Gewinne aus dem beizulegenden Zeitwert der überarbeiteten Cashflows der Burnstone-Schulden und der Dividendenverpflichtungen von Keliber und Marikana zurückzuführen ist. Diese wurden teilweise durch Verluste aus dem beizulegenden Zeitwert von Absicherungsverträgen für Zink und geringere Gewinne aus dem beizulegenden Zeitwert der aktienbasierten Zahlungsverpflichtungen von Rustenburg und Marikana ausgeglichen.

- eine Erhöhung des Anteils der Ergebnisse von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungsunternehmen, hauptsächlich aufgrund einer Wertminderung, die im Jahr 2023 beim Betrieb Mimosa erfasst wurde (keine Auswirkung auf den HEPS).

- ein Rückgang der sonstigen Kosten aufgrund eines deutlichen Rückgangs der belastenden Vertragsbestimmungen bei Sandouville.

- einen Anstieg der sonstigen Erträge aufgrund von Versicherungsleistungen, die im US-PGM-Betrieb im Zusammenhang mit der Überschwemmung im Juni 2022 und der Inanspruchnahme der belastenden Vertragsbestimmungen erhalten wurden.

- einen Rückgang der Royalties und der Bergbau- und Einkommenssteuern aufgrund niedrigerer Einnahmen und Rohstoffpreise.

Die oben genannten positiven Auswirkungen wurden teilweise durch Folgendes ausgeglichen:

- anhaltend niedrigere durchschnittliche PGM-Korbpreise, die in den PGM-Betrieben in Südafrika und den USA erzielt wurden, was zu einem um 16 % niedrigeren durchschnittlichen 4E*-PGM-Korbpreis in Rand und einem um 21 % niedrigeren durchschnittlichen 2E*-PGM-Korbpreis in US-Dollar im Jahresvergleich führte, was wiederum zu geringeren Einnahmen führte. Der Umsatzrückgang wurde teilweise durch einen Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises in Rand um 22 % und zusätzliche Einnahmen aus den Reldan-Betrieben, die mit Wirkung zum 1. März 2024 erworben wurden, ausgeglichen.

- Höhere Nettokosten der Verkäufe, hauptsächlich in den PGM Betrieben Marikana in Südafrika aufgrund höherer Anfangsbestände.

- Höhere Finanzierungskosten, hauptsächlich aufgrund höherer Kreditaufnahmen bei Keliber.

Die Umrechnung von Randbeträgen in US-Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 18,32 ZAR/US$ für 2024 und 18,42 ZARR/US$ für 2023. Dies dient nur als ergänzende Information.

Die Finanzinformationen, auf denen dieser Geschäftsbericht basiert, wurden von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater nicht geprüft oder berichtet.

Produktionsupdate für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr

Die Jahresproduktion aller Betriebe des Konzerns lag innerhalb der Vorgaben für 2024, mit Ausnahme der PGM-Betriebe in den USA, die zu Beginn des Jahres 2024 aufgrund der im vierten Quartal 2024 durchgeführten Umstrukturierung geringfügig unter den Vorgaben lagen, und des Betriebs Century, der aufgrund der Auswirkungen des regionalen Buschfeuers im vierten Quartal 2024 die Vorgaben um 5 % verfehlte.

Die PGM-Produktion aus den PGM-Betrieben in Südafrika von 1.835.410 4EUnzen (einschließlich der zurechenbaren Produktion von Mimosa und des Kaufs von Konzentrat (PoC) durch Dritte) war im Jahresvergleich um 4 % höher. Darin enthalten sind 119.378 4EUnzen, die auf die Übernahme des 50-prozentigen Anteils von Anglo American Platinum Limited am Kroondal-Pool und der Aktienvereinbarung mit Wirkung zum 1. November 2023 zurückzuführen sind. Dieser Anstieg glich die geringere Produktion des Betriebs in Rustenburg aus, die durch den Einsturz des Erzsammelbehälters und des Fördersystems des Schachts Siphumelele, illegale Arbeitskampfmaßnahmen im Betrieb Kroondal und die Umstrukturierung und Schließung kostenintensiver und veralteter Betriebsbereiche in den Betrieben Marikana und Kroondal im ersten Halbjahr 2024 beeinträchtigt wurde.

Die PGM-Betriebe in den USA liefen nach der im vierten Quartal 2023 durchgeführten Umstrukturierung (Neupositionierung für niedrigere PGM-Preise durch Aufschub des Produktionswachstums und Beibehaltung niedrigerer Produktionsmengen zur Kostensenkung) wie geplant, wobei die geförderte 2E-PGM-Produktion für 2024 mit 425.842 2EUnzen dem Jahr 2023 entsprach. Die Produktion im vierten Quartal 2024 wurde durch eine Betriebseinstellung und einen reduzierten Abbau beeinträchtigt, die auf laufende Umstrukturierungsprozesse aufgrund von Verlusten zurückzuführen sind, die sich daraus ergaben, dass der 2E-PGM-Korbpreis trotz erheblicher Verbesserungen im Vergleich zu 2023 weiterhin unter den nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) lag.

Im Jahr 2024 speiste der US-amerikanische PGM-Recyclingbetrieb 316.470 3Eunzen ein, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, trotz anhaltend schwacher Marktbedingungen, die sich auf die Annahmeraten von verbrauchten Autokatalysatoren auswirkten.

Seit der Übernahme im März 2024 hat der Recyclingbetrieb Reldan über 20 Millionen Pfund (Mlbs) gemischten Schrott und Industrieabfälle verarbeitet und dabei insbesondere von den im Vergleich zu 2023 höheren Goldmengen und -preisen profitiert. Reldan verkaufte im Jahr 2024 107.680 Unzen Gold, 1,7 Millionen Unzen Silber, 15.292 Unzen Platin, 19.835 Unzen Palladium, 2,6 Millionen Pfund Kupfer und 4,7 Millionen Pfund gemischten Metallschrott.

Die Produktion aus den in Südafrika verwalteten Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) ging im Jahr 2024 um 16 % (3.218 kg) auf 16.896 kg (543.218 Unzen) zurück, was hauptsächlich auf die Schließung des Schachts Kloof 4 und die verstärkte seismische Aktivität in den Betrieben Driefontein und Kloof zurückzuführen ist.

In der Region Europa produzierte im Jahr 2024 die Nickelraffinerie Sandouville 7.705 Tonnen Nickel (bestehend aus 6.549 Tonnen Nickelmetall und 1.156 Tonnen Nickelsalzen). Die Produktion lag aufgrund der verbesserten Anlagenstabilität und geringerer Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten um 8 % über dem Vorjahreswert. Dies wurde teilweise durch Produktionsausfälle aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt bei einem Lösungsmittellieferanten (4. Quartal 2024) und technischer Probleme mit einer neuen Absackmaschine (4. Quartal 2024) ausgeglichen.

In der Region Australien produzierte im Jahr 2024 Century, ein Betrieb zur Wiederaufbereitung von Zink-Tailings, 82.000 Tonnen gewinnbares Zinkmetall (76.000 Tonnen für die 10 Monate seit der Übernahme im Jahr 2023). Die Produktion wurde durch Unterbrechungen beeinträchtigt, die durch übermäßige Regenfälle während der Regenzeit (1. Quartal 2024) und ein regionales Buschfeuer verursacht wurden, das die oberirdische Rohrleitungsinfrastruktur und andere wichtige Versorgungsleitungen der Mine beschädigte (4. Quartal 2024).

Ergebnis-Webcast und Telefonkonferenz

Sibanye-Stillwater wird seine Ergebnisse für die sechs Monate und das Jahr mit Ende 31. Dezember 2024 am Freitag, dem 21. Februar 2025 veröffentlichen und eine Live-Präsentation veranstalten, die über einen Webcast (Webcast-Link) und eine Telefonkonferenz (Registrierungslink für die Telefonkonferenz ) um 09:00 Uhr (CAT) / 07:00 Uhr (GMT) / 02:00 Uhr (EST) / 00:00 Uhr (MT) übertragen wird. Die Ergebnisse werden eine Stunde vor der Präsentation um 08:00 Uhr (CAT) / 06:00 Uhr (GMT) / 01:00 Uhr (EST) / 23:00 Uhr (MT) auf der Website des Konzerns unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/investors/reports/quarterly/2024/ zur Verfügung gestellt.

*4E: bezieht sich auf die vier Elemente Platin, Palladium, Rhodium und Gold

2E: bezieht sich auf Platin und Palladium

3E: bezieht sich auf Platin, Palladium und Rhodium

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations and Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

DISCLAIMER

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "kann", "könnte", "glauben", "anstreben", "voraussichtlich", "Ziel", "schätzen" und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2023 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 26. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese Informationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft.

WEBSITES

Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Websites) dienen als Hilfe bei der Suche nach diesen Informationen und sind nicht in diese Bekanntmachung integriert und bilden keinen Teil davon.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78579Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78579&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701, US82575P1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19020521-geschaeftsbericht-produktionsupdate-31-dezember-2024-endende-jahr