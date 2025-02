Plauen (ots) -Fotos sind die Visitenkarten eines Unternehmens - sie erzählen die Geschichte der Marke auf den ersten Blick. Der Einsatz professioneller Fotos im Marketing wird immer wichtiger, aber was braucht eine Firma wirklich, um im Jahr 2025 überzeugend aufzutreten? Gerade in einer Welt, in der Visuelles mehr Bedeutung denn je hat, ist es entscheidend, die richtigen Aufnahmen zu wählen.Jedes Unternehmen braucht Bilder, die nicht nur gut aussehen, sondern auch die Werte und Identität widerspiegeln. Es geht dabei nicht nur darum, schöne Fotos zu haben, sondern darum, die richtige Botschaft zu vermitteln und die Zielgruppe anzusprechen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Fotos unverzichtbar sind, um im Jahr 2025 herauszustechen.Deshalb sind ansprechende Bilder ein MussSuchen Menschen heutzutage nach einem Unternehmen, erfolgt der erste Gang meist auf die Webseite oder in die sozialen Medien. Wer dort jedoch auf veraltete Bilder trifft oder im schlimmsten Fall gar keine findet, ist sofort abgeschreckt. Eingestaubte Webseiten und Social-Media-Profile erwecken den Eindruck, dass ein Unternehmen sich keine große Mühe gibt. Das hinterlässt ein schlechtes Gefühl. Wie soll wohl die Zusammenarbeit mit einem Betrieb aussehen, der schon bei der eigenen Präsenz nachlässig ist?Ein anderes Gefühl entsteht, wenn der Besucher auf den ersten Blick professionelle Bilder vom Unternehmen und dem Team vorfindet. Potenzielle Kunden und Mitarbeiter können sich auf diese Weise viel einfacher mit dem Unternehmen identifizieren. Schließlich lernt man bereits die ersten Mitarbeiter über die Bilder kennen und gewinnt Einblicke in das Unternehmen. Der Besucher fasst so Vertrauen. Hinzu kommt, dass eine gepflegte Präsenz gewissermaßen auch die Arbeitsweise widerspiegelt. Ansprechende und moderne Fotos stehen für einen Betrieb, der auf seine Außenwirkung achtet - und folglich auch im Umgang mit dem Kunden akribisch vorgeht. Was aber zeichnet das perfekte Foto für das eigene Unternehmen aus?Die richtige Bildsprache für das eigene Business findenDie Art der Fotos hängt zunächst vor allem von der Branche ab. In einem modernen Start-up eignen sich beispielsweise Teamfotos in entspannter Atmosphäre, während ein traditionelles Unternehmen eher klassische Porträts benötigt. Handwerksbetriebe können wiederum von dynamischen Aufnahmen profitieren, die den Arbeitsalltag zeigen, während ein Tech-Unternehmen mit kreativen Bildern von Innovationen punktet. Wichtig ist, dass die Bilder zur Marke passen und eine Geschichte erzählen.Besonders spannend sind Aufnahmen, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Ob Team-Meetings, der Produktionsprozess oder Mitarbeiter in Aktion - solche Fotos schaffen Vertrauen und machen das Unternehmen nahbar. In manchen Branchen macht es außerdem Sinn, das Umfeld mit ins Bild zu nehmen: In einem Autohaus darf ruhig im Hintergrund ein Auto erkennbar sein, um die Szenerie lebendiger und authentischer wirken zu lassen. Gastronomiebetriebe können mit stimmungsvollen Bildern aus der Küche oder dem Servicebereich punkten, während eine Werbeagentur kreative Brainstorming-Momente darstellt. Der Schlüssel ist, echte Momente einzufangen, die zeigen, was das Unternehmen besonders macht.Im Voraus ein Konzept mit dem Fotografen entwerfenBei der Erstellung von Bildern sollten Unternehmen auf einen professionellen Fotografen setzen, anstatt selbst zur Kamera zu greifen. Nicht nur wirken eigens geschossene Bilder weniger professionell. Als Teil des Unternehmens hat man meist keinen neutralen Blick dafür, was Außenstehende gerne sehen möchten. Ein professioneller Fotograf schaut aus der Vogelperspektive auf den Betrieb und kann diesen bestmöglich in Szene setzen. Wichtig ist, mit dem Fotograf von Beginn an ein durchdachtes Konzept zu entwickeln.Sollen die Büroräume dargestellt werden? Sollen Webseiten-Besucher einen Einblick in die Arbeitsweise bekommen? Soll die Produktion gezeigt werden? Welche Werte sollen allgemein vermittelt werden? Wen sollen die Bilder ansprechen? All das sind Fragen, die es vorab zu klären gilt. Professionelle Bilder sind dabei nicht nur für das Marketing wichtig, sondern auch für das Recruiting. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind ansprechende, authentische Bilder ein Pluspunkt, um neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Bewerber möchten sich mit einem Unternehmen identifizieren - je authentischer und einladender die Bilder sind, desto besser gelingt dies.Darauf kommt es beim Fotoshooting anDamit die Bilder die gewünschte Wirkung erzielen, sollten einige wichtige Aspekte beachtet werden:- Licht und Atmosphäre: Natürliches Licht oder eine gut durchdachte Beleuchtung machen einen großen Unterschied.- Kleidung und Styling: Mitarbeitende sollten authentisch, aber dennoch professionell wirken - keine übertrieben gestellten Outfits, sondern passend zur Unternehmenskultur.- Komposition und Perspektive: Lebendige Perspektiven machen Fotos spannender - ein Mix aus Porträts, Detailaufnahmen und Weitwinkelbildern sorgt für Abwechslung.- Farben und Wiedererkennbarkeit: Die Bildsprache sollte mit dem Unternehmensdesign harmonieren, um ein stimmiges Gesamtbild zu erzeugen.Fazit: Das Unternehmen sichtbar machenIm Jahr 2025 geht nichts mehr ohne starke visuelle Inhalte. Authentische, individuelle Fotos helfen nicht nur beim Marketing, sondern auch bei der Mitarbeitergewinnung. Weg von veralteten Standardbildern, hin zu echten Momenten, die das Unternehmen von seiner besten Seite zeigen. Wer mit professionellen Bildern seine Einzigartigkeit unterstreicht, bleibt in Erinnerung - bei Kunden wie bei potenziellen neuen Mitarbeitenden. Unternehmen, die auf eine durchdachte Bildstrategie setzen, werden nicht nur professioneller wahrgenommen, sondern steigern auch ihr Vertrauen und ihre Reichweite nachhaltig.Über Madeleine Genßler:Madeleine Genßler ist Fotografin und Inhaberin von MPixx mit Spezialisierung auf Portrait-, Business-, Auto- und Cosplay-Fotografie. Ihre Aufgabe ist es, Mensch und Objekt authentisch und ästhetisch festzuhalten. Dabei legt sie Wert darauf, dass sich ihre vielfältige Kundschaft - von Teenagern bis zu Geschäftsleuten - stets vor der Kamera wohlfühlt. Ihr Blick fürs Detail und ihre Nachbearbeitung bieten Ergebnisse, die auf diese individuellen Ansprüche abgestimmt sind. Mehr unter: https://mpixx.de/Pressekontakt:MPixx GmbHVertreten durch: Madeleine Genßlermadeleine@mpixx.dehttps://mpixx.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MPixx GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177484/5974712