Lufthansa will Teile der Abfertigung in München selbst übernehmen

DOW JONES--Die Lufthansa will am Flughafen München einen Teil seiner Flüge selbst abfertigen. Wie der Konzern mitteilte, will er den Dienstleister Swissport Losch GmbH & Co. KG von den bisherigen Eigentümern zu 100 Prozent übernehmen. Einen Kaufpreis nannte die Lufthansa nicht.

Für die Übernahme ist die Erteilung der Lizenz, die kartellrechtliche Freigabe sowie die endgültige Einigung mit den Eigentümern, Swissport Cargo Services Deutschland und Losch Airport Service München, erforderlich. Es sei eine strategische Absichtserklärung unterschrieben worden. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter bei Swissport Losch sollen erhalten bleiben.

February 19, 2025 09:43 ET (14:43 GMT)

