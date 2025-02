Vaduz (ots) -Am Freitag, 14. Februar 2025, wurde mit der Installation eines neuen Kronleuchters die sanfte Renovation des Fürst Johannes Saals im Regierungsgebäude in Vaduz abgeschlossen. Neben einem Umstieg auf LED-Leuchtmittel beinhaltete diese Renovierung insbesondere auch eine Verbesserung der Akustik des Raumes.Nach den Renovationsarbeiten im Eingangsbereich, im Medienraum und im Regierungssitzungszimmer konnten damit die wichtigsten Räumlichkeiten des Regierungsgebäudes in der laufenden Legislatur erneuert werden.Die Arbeiten im Fürst Johannes Saal waren geprägt vom Balanceakt zwischen der Wahrung der historischen Identität des Raums auf der einen und der Einbindung zeitgenössischer Elemente auf der anderen Seite. Der neue Kronleuchter greift die historische Gestaltung des ursprünglichen Leuchters auf und schafft damit eine Verbindung zwischen traditionellem Kunsthandwerk und modernster Fertigungstechnik. Der Leuchter wurde gänzlich mittels 3D-Druckverfahren hergestellt und besteht aus recycelten PET-Flaschen und hochwertigen Metallkomponenten.Neben seiner primären Funktion als Lichtquelle entfaltet der Lüster eine starke visuelle Wirkung. Durch sein Design, seine Dimensionen und das durchdachte Lichtkonzept ist er prägend für die Atmosphäre im Fürst Johannes Saal und trägt massgeblich dazu bei, dass der Raum auch künftig ein attraktiver Ort für offizielle Anlässe und Empfänge sein wird.Impressionen des Regierungsgebäudes und des renovierten Fürst Johannes Saals können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.regierung.li/text/16236/einblicke.Im Laufe des Jahres 2025 werden zudem die Leuchtmittel in den Büroräumlichkeiten des Regierungsgebäudes auf LED umgestellt.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928899