FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,35 Prozent auf 131,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,54 Prozent.

Belastend wirkten sich Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel aus, die ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir möglicherweise bei den Zinssenkungen pausieren oder stoppen müssen", sagte Schnabel der "Financial Times". Sie wisse zwar nicht, was auf den nächsten Sitzungen passiere. "Aber wir müssen diese Diskussion beginnen."

An den Finanzmärkten wird derzeit erwartet, dass die EZB im März die Leitzinsen zum sechsten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Wie es dann weiter geht, ist offen.

Zudem spielt die Bundestagswahl in Deutschland am Wochenende eine Rolle an den Märkten. "Die Spannung nimmt zu, nachdem die aktuellen Umfragen die Möglichkeit zeigen, dass neben der Linken auch BSW und sogar die FDP die 5-Prozent-Hürde nehmen können", schreiben die Experten der Dekabank. "In diesem Fall wäre es fraglich, dass eine Zweierkoalition aus Union und SPD über eine Mehrheit im Bundestag verfügen würde."/ngu/jsl/he