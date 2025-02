Nach fast einem Jahrzehnt voller Spekulationen und unerfüllter Zusagen dürfte Tesla im April endlich in Indien aktiv werden. Dafür sprechen mehrere Hinweise: So hat der Elektroautobauer indische Einzelhandelsstandorte ausgewählt und Mitarbeiter für den Betrieb vor Ort eingestellt. Tesla plant demnach offensichtlich, zunächst in der nationalen Hauptstadt Delhi im Norden und in der Finanzmetropole Mumbai im westlichen Bundesstaat Maharashtra tätig ...

