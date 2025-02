Es hatte sich abgezeichnet: Nikola strebt in den USA eine Insolvenz nach Chapter 11 an und will gerichtlich zudem einen Versteigerungs- und Verkaufsprozess erwirken. Der Geschäftsbetrieb soll eingeschränkt weiterlaufen - vorerst aber nur bis Ende März. Anschließend geht es nur weiter, wenn sich Käufer bzw. Partner finden. Dem 2014 gegründeten E-Lkw-Hersteller Nikola geht das Geld aus: Am heutigen 19. Februar haben die Nikola Corporation und neun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...