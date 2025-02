© Foto: Ralf Hirschenberger - Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Bank of America sieht weiteres Aufwärtspotenzial für CyberArk-Aktien. Und das hat seine Gründe!Analystin Madeline Brooks erhöhte ihr Kursziel für die Cybersecurity-Aktie um 145 US-Dollar auf 500 US-Dollar. Ihr neues Kursziel, das mit einer Kaufempfehlung einhergeht, bedeutet ein mögliches Kursplus von 22 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag. Mit dieser Anhebung gehört Brooks laut LSEG zu den Analysten mit dem höchsten Kursziel für CyberArk. "Der Markt für Identity Security entwickelt sich von einer Sammlung fragmentierter Einzellösungen zu einer zentralen Säule der Cybersicherheit", schrieb Brooks in einer aktuellen Mitteilung an Kunden. "Wir glauben, dass CyberArk aufgrund der …