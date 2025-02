Chris Halbard tritt Foundever bei, um Wachstum und Innovation im wichtigen strategischen EMEA-Markt voranzutreiben

Foundever®, ein weltweit führendes Unternehmen in der Customer-Experience-Branche (CX), gab heute bekannt, dass Chris Halbard dem Unternehmen als CEO für den EMEA-Markt beigetreten ist.

In seiner neuen Funktion wird Chris Halbard die strategische Weiterentwicklung von Foundever in mehr als 25 Ländern der EMEA-Region verantworten. Er wird das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens durch Leistungssteigerung, ein überzeugendes Wertversprechen sowie eine kontinuierliche Geschäftstransformation vorantreiben. Darüber hinaus spielt er eine Schlüsselrolle bei der Implementierung von KI-Lösungen zur weiteren Steigerung der betrieblichen Effizienz und Innovationskraft.

Vor seinem Wechsel zu Foundever war Chris Halbard als Chief Executive Officer bei Velonetic tätig, wo er die Umfirmierung des Unternehmens leitete und dessen Transformation in eine digital vernetzte Zukunft vorantrieb, in der Technologie und Talent nahtlos zusammenwirken.

Zuvor war er Präsident der EMEA-Region bei DXC Technology, wo er ein 40.000-köpfiges Team durch eine umfassende Umstrukturierung und operative Verbesserungen führte. Seine beeindruckende Karriere umfasst zudem leitende Positionen bei Accenture und Lucent Technologies. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung bringt er wertvolle Expertise in seine neue Rolle ein. Chris hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft von der University of Sheffield und lebt derzeit in Großbritannien.

"Wir freuen uns sehr, Chris im Foundever-Team begrüßen zu dürfen", sagte Olivier Camino, Global COO Gründer von Foundever. "Seine umfassende Erfahrung in der Leitung von transformativen Veränderungen und der Förderung von Innovationen ist von unschätzbarem Wert, da wir im Rahmen unserer weiteren Geschäftstransformation unsere Präsenz auf dem EMEA-Markt ausbauen und stärken werden. Gemeinsam mit Michelle Parks, unserer CEO für den US-Markt, wird Chris eine Schlüsselrolle bei der Stärkung unserer marktorientierten Strategie spielen. Durch eine dedizierte Führung in beiden wichtigen Märkten stellen wir sicher, dass unser Ansatz auf die einzigartigen Bedürfnisse und Möglichkeiten jeder Region zugeschnitten ist. Ihre kombinierte Expertise wird entscheidend dazu beitragen, unser Unternehmen in eine Zukunft des nachhaltigen Erfolgs zu führen und Wachstum und Innovation voranzutreiben."

"Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, in dieser für Foundever und unsere Branche entscheidenden Zeit die Rolle des CEO für den EMEA-Markt zu übernehmen", sagte Chris Halbard, CEO EMEA-Markt, Foundever. "Ich bin fest davon überzeugt, dass eine kundenorientierte Kultur auf der Unterstützung der Mitarbeitenden auf allen Ebenen beruht. Indem wir unsere Mitarbeitenden als Individuen und als integrale Bestandteile unseres Teams wertschätzen, können wir Innovationen freisetzen und unsere Kundenerfahrungen verbessern. Ich freue mich darauf, unsere Organisation bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen zu leiten, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, Spitzentalente anzuziehen und zu halten und einen kohärenten Ansatz zu gewährleisten, der unseren Erfolg in der EMEA-Region neu definiert."

