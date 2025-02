© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

Steht der US-Aktienmarkt vor einem großen Einbruch? Experten warnen vor gefährlichen Parallelen zu früheren Blasen. Der heutige Tag könnte einen Wendepunkt am Markt darstellen.Die Strategen der Bank of America haben vor Risiken am aktuellen Aktienmarkt gewarnt und Parallelen zu historischen Blasen wie den "Nifty Fifty" und den "Dotcom"-Crashs gezogen. Besonders beunruhigend sei die starke Konzentration im S&P 500. Die fünf größten Aktien machen demnach derzeit 26,4 Prozent des Index aus. Diese Dominanz wurde durch den Anstieg passiver Investitionen verstärkt, was laut Analyst Jared Woodard die Gefahr birgt, dass fundamentale Bewertungsmaßstäbe vernachlässigt werden. Woodard warnt vor einer …