VanEck-Analyst sieht Jack Dorsey als möglichen Bitcoin-Erfinder

Matthew Sigel, Leiter der Digital Assets Research bei VanEck, sorgt mit einer aufsehenerregenden These für Diskussionen in der Krypto-Branche. Der Analyst vertritt die Überzeugung, dass Jack Dorsey, der Gründer von Twitter (heute X) und CEO von Block, möglicherweise hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto stecken könnte.

Neue Indizien zur Bitcoin-Entstehung

Die These basiert auf verschiedenen Indizien und zeitlichen Übereinstimmungen. Besonders auffällig ist, dass die Registrierung von Bitcoin.org nur einen Tag nach einem spezifischen Tweet von Dorsey erfolgte. Zudem fallen wichtige Ereignisse in der Geschichte von Bitcoin mit Geburtstagen von Dorseys Familienmitgliedern zusammen.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist Dorseys technischer Hintergrund. Der Unternehmer war bereits in den 1990er-Jahren in der Cypherpunk-Bewegung aktiv und verfügte über das notwendige technische Know-how für die Entwicklung einer Kryptowährung.

BTCBULL startet vielversprechenden Presale

Der neue Krypto-Presale von BTCBULL hat bereits über 2,2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Projekt zeichnet sich durch innovative Tokenomics aus, die eng an die Bitcoin-Preisbewegung gekoppelt sind.

Investoren können aktuell von Staking-Optionen mit einer APY von fast 200 Prozent profitieren. Der Token ist über die offizielle Plattform mit verschiedenen Zahlungsmethoden wie ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte erwerbbar, wobei eine Preiserhöhung in weniger als 48 Stunden angekündigt ist.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.