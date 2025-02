Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 USD

Der Kryptomarkt befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase, in der nahezu alle digitalen Währungen Verluste verzeichnen. Neben den Turbulenzen in Argentinien durch Präsident Javier Milei fehlen auch positive Signale aus den USA, die dem Markt neue Impulse geben könnten.

Bitcoin und Ethereum verzeichnen deutliche Verluste

Bitcoin bewegt sich derzeit knapp über der 95.000-USD-Marke und musste in der vergangenen Woche einen Kursverlust von 0,6 Prozent hinnehmen. Auf Monatssicht beläuft sich das Minus sogar auf fast neun Prozent. Als potenzielle Treiber für eine mögliche Trendwende werden die BTC-Spot-ETFs sowie eine mögliche Krypto-Reserve in den USA genannt.

Noch stärker betroffen ist Ethereum mit einem Wertverlust von 17,45 Prozent in den letzten vier Wochen. Trotz eines leichten Kursgewinns von 2,5 Prozent auf Wochenbasis leidet die zweitgrößte Kryptowährung besonders unter der geringen Nachfrage nach ETH-Spot-ETFs im Vergleich zu Bitcoin.

BTC Bull Token als Alternative im volatilen Markt

Der neue BTC-Bull-Token konnte bereits kurz nach dem Start des Vorverkaufs mehr als zwei Millionen US-Dollar einsammeln. Das Projekt vereint klassische Krypto-Funktionen mit Community-Fokus und bietet verschiedene Anreizmechanismen wie Airdrops und ein Staking-Programm mit aktuell 230 Prozent Rendite.

Der Token wird momentan für 0,00237 US-Dollar angeboten, wobei bis zum initialen Börsenlisting regelmäßige Preiserhöhungen geplant sind. Das Projekt setzt dabei auf die Kombination aus traditionellen Krypto-Features und einer einprägsamen Meme-Figur in Form eines Bitcoin-Bullen.

