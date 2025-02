NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) lag bei 108,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 4,53 Prozent.

Dem Handel fehlte es an klaren Impulsen. Es wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Drohung der neuen US-Regierung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos bewegte kaum. Die Maßnahmen zielen zwar besonders auf die EU ab, die vergleichsweise viele Autos in die USA exportiert. Allerdings seien die Zölle "noch nicht festgezurrt", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Wie wir von der US-Administration wissen, gibt es meist einen Verhandlungsspielraum."

Die Unsicherheit bleibt hoch. Die Gespräche zwischen den Außenministern der USA und Russlands vom Vortag wirken nach.