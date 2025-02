Zum ersten Mal nach 12 Handelstagen hat der DAX nach einem Rekord im Tagesverlauf ins Minus gedreht und deutet damit an, dass die Rally jetzt zumindest mal pausieren könnte. Ignorierten die Anleger heute Morgen bis zum neuen Allzeithoch bei 22.935 Punkten noch die jüngsten Zollandrohungen auf in die USA importierte Autos, wurde ihnen vielleicht über Mittag bewusst, dass am Sonntag die Bundestagswahl ansteht und Vorschusslorbeeren für eine wirtschaftsfreundliche Regierung genug verteilt worden sein könnten.

Aber auch aus technischer Sicht kommt eine Pause für den heiß gelaufenen Aktienmarkt gerade zur rechten Zeit, die den Markt zunächst in Richtung 21.800 Zähler führen könnte, ohne dass am Aufwärtstrend etwas kaputtgeht. Damit würden sich einige Übertreibungen abbauen und der DAX hätte zu einem späteren Zeitpunkt die Chance, die neue Regierung, sofern irgendwann eine zustande kommt, zu evaluieren und die Rally fortzusetzen.

Allerdings kann es bis dahin etwas dauern. Diese Unsicherheit dürfte sich negativ auf die kurzfristige Kursentwicklung auswirken. Insgesamt wurde das Verhalten des DAX nach Bundestagswahlen oft mehr von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen, der Stimmung der Anleger gegenüber der deutschen Wirtschaftspolitik oder der wahrgenommenen Stabilität der nach den Wahlen gebildeten Regierung beeinflusst als von den Wahlergebnissen selbst.

Man kann zwar grundsätzlich erkennen, dass der DAX mehr auf konservative Regierungen steht, jedoch ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Beobachtungen um ganz kleine Stichproben handelt. Zudem kann man wohl keiner Partei die Exzesse im Jahr 2000 und das Platzen der Dot.com-Blase in die Schuhe schieben, sodass sich diese Statistik verschiebt. Und die vergangenen zwei herausragenden Börsenjahre der Regierung in Berlin zuzuschreiben, wäre ebenfalls verfehlt, da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert haben und Deutschland in die Rezession gerutscht ist.

