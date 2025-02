EQS-Ad-hoc: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Baader Bank übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2024



19.02.2025 / 17:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Baader Bank übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Zahlen. Die Baader Bank hat am 19. September 2024 ihre bisherige Ergebnisprognose nach oben angepasst und bekanntgegeben, dass sie für das Geschäftsjahr 2024 ein Konzernjahresergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von EUR 25 Mio. bis EUR 32 Mio. erwartet. Auf Basis der sich verdichtenden vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024, wird das Konzernergebnis vor Steuern voraussichtlich bei rund EUR 40 Mio., und damit deutlich oberhalb der bisherigen Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr, liegen. Die Veröffentlichung der ausführlichen vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen erfolgt planmäßig am 27. Februar 2025. Die endgültigen und geprüften Konzernzahlen der Baader Bank werden voraussichtlich am 27. März 2025 veröffentlicht. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 27.02.2025 Pressemitteilung zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 27.03.2025 Pressemitteilung zum endgültigen Jahresergebnis 2024 10.07.2025 Ordentliche Hauptversammlung der Baader Bank AG Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



Ende der Insiderinformation



19.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com